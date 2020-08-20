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每日國際焦點

白俄羅斯中選會2週內會宣布盧卡申科當選。俄國表示目前沒有軍事援助白俄羅斯的必要。亦即白俄羅斯危機不會發展為軍事衝突。歐盟與歐洲各國則持續向白俄施壓，包括「歐洲堤壩」維謝格勒四國，捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克，呼籲白俄羅斯停止暴力，支持自由的選舉。

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏20日於法國夏宮布雷甘森堡討論諸多重要議題，包括黎巴嫩、白俄羅斯、疫情、馬利軍事政變、希土衝突。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

香港

美國19日正式通知 香港 終止3個雙邊協定。

日本

俄羅斯表示兩架 俄國轟炸機 在例行軍事訓練中於日本海與太平洋上空遭日本攔截。

印尼

印尼 遷都計畫 因疫情暫停。

蘇門達臘19日發生規模6.8 地震 。無海嘯風險。

白俄羅斯

白俄羅斯中選會2週內會宣布 盧卡申科當選 。

俄羅斯與白俄羅斯 討論 加強雙邊關係。

俄國表示目前 沒有軍事援助 白俄羅斯的必要。

俄國政府 專機 飛入白俄羅斯又很快飛回。

歐盟 不承認 白俄羅斯選舉結果並將對白俄高官發動制裁。

歐盟將 轉移 5300萬對白俄羅斯援助，繞過政府直接給予白俄羅斯人民。

德國總理梅克爾表示盧卡申科 拒絕 與她通話。

西班牙總理 要求 白俄羅斯停止暴力，開啟對話。

維謝格勒四國，捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克 呼籲 白俄羅斯停止暴力，支持自由的選舉。

俄羅斯

俄國 抗議 挪威因間諜理由驅逐外交官。

俄國國防部19日稱於波羅的海上 驅逐 美國偵察機。

英國

英國將 進行 大規模普篩。

英國皇家海軍與北約在北海 攔截 俄國海軍軍艦。

法國

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏20日於法國夏宮布雷甘森堡 討論 諸多重要議題，包括黎巴嫩、白俄羅斯、疫情、馬利軍事政變、希土衝突。

馬爾他

馬爾他外海3日晚發生 偷渡客翻船事件 ，馬爾他政府要求附近船隻救援，快帆集團一艘油輪因此於4日救起27人，但馬爾他與突尼西亞都不接受油輪停靠，成為一船人球。

愛爾蘭

艾倫颶風 侵襲 愛爾蘭。

委內瑞拉

委內瑞拉8月初 發生 海洋漏油事件，造成沿岸生態破壞，原因可能是煉油廠事故。

馬利

美國 譴責 馬利政變。

法國要求立即釋放馬利總統。

歐盟稱 馬利政變危機 將造成週邊不穩定。

西非薩赫勒5國 要求釋放 馬利總統。

土耳其

總統艾爾段 表示 在地中海探勘決心不受威脅。

伊拉克

美國綜合工業大廠奇異與伊拉克電力部 簽署 2個合約價值12億美元，以維護發電廠及改善輸電網路。

美國國務卿蓬佩奧19日 宣布 增加2.04億美元人道援助伊拉克。

以色列

川普期待沙烏地阿拉伯 加入 以色列與阿聯的關係正常化。

沙烏地阿拉伯外長 表示根據 阿拉伯和平倡議，將繼續致力於與以色列的和平。

美國針對以色列 反對 美國出售F35戰機給阿聯，表示美國出售武器給阿聯不會危害以色列。

蘇丹

在外交部發言人 表示接觸 以色列之後，蘇丹開除外交部發言人。

敘利亞

敘利亞 同意 俄國擴大何梅姆空軍基地。

利比亞