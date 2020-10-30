對大多數的人來說，在寒冷的冬天吃上暖呼呼的火鍋是再自然不過的事了，但在減肥的時候，火鍋卻總是被視為減肥的禁品。但有沒有想過也許只是你沒有吃對方法呢？日本女星倖田來未、以及台灣知名女星郭雪芙、曾之喬、蕭亞軒等都試過火鍋瘦身法吃出好身材喔！

根據松山知名火鍋店曾姓業者表示：吃火鍋也能瘦身！只要掌握好這五個關鍵點，就可以沒有壓力的大口吃鍋了！

1.選擇不油膩的湯底



盡量選擇昆布鍋、蔬菜鍋等較為清淡的湯底。圖／頂時刻提供

現在的火鍋店湯底千變萬化，麻辣鍋、咖哩鍋、牛奶鍋……等等都讓人有選擇障礙了，但這些湯頭的熱量及含鈉量都極高，建議在選擇湯頭時盡量選擇昆布鍋、蔬菜鍋等較為清淡的湯頭。

如果你是喜歡喝湯的人，建議在放肉之前，湯頭還清澈時喝會比較好！因為放肉下去後湯頭會開始變油，這時候喝湯就會攝入過多的油脂。另外吃完火鍋後請多補充水分，避免因為攝入過量的鈉，造成水腫。

2.主食的選擇以少油脂為主



雞肉以及海鮮的油脂較少。圖／頂時刻提供

選擇了清澈的湯頭，也不要放縱自己點一堆肉，以為這樣吃沒關係，這樣就錯了！主食方面最好是選擇雞肉以及海鮮這兩種油脂偏少的肉類為主，火鍋店最好的就是會有大菜盤，因此在吃火鍋時你可以一分肉搭配兩倍的蔬菜，來幫助吸油。

3.火鍋料是減肥禁忌

豆皮、花枝丸、蛋餃、蝦餃、魚丸、貢丸等一堆火鍋料，你一定很常會在菜盤裡看見它們的蹤影，要記住，這些丸類跟餃類火鍋料，都是熱量超高的食物，最好不要吃。另外還有魚板、蟹肉棒等加工食品也是盡量不要碰，裡面都含有不少的添加物，吃了不僅瘦不了還有可能對健康有害。

4.沾醬就該這樣調



避免沙茶醬、豆腐乳、辣椒醬等勾芡類的醬料。圖／頂時刻提供

吃火鍋配上沙茶醬的習慣好像已經深入台灣人的靈魂裡了，但撇開這點，你知道沙茶醬的熱量有多高嗎？對於減肥的人來說，最好避免沙茶醬、豆腐乳、辣椒醬等勾芡類的醬料，一定要沾醬的話最好選擇像是大蒜、洋蔥、生辣椒這類型的辛香料，可以幫助血液循環，讓瘦身效果更好。

5.別吃精緻澱粉



以玉米、南瓜、山藥、芋頭做取代澱粉。圖／頂時刻提供

吃火鍋搭配的副餐通常會出現白飯、王子麵、冬粉的選項讓你選擇，但如果你想瘦身最好別碰這類型的精緻澱粉，也許有些人會擔心不吃澱粉很快就會餓了，其實如果要吸收澱粉也可以用菜盤裡的玉米、南瓜、山藥、芋頭做取代喔！

當然如果火鍋不小心吃多了，記得隔天飲食能多清淡就多清淡，讓你的腸胃可以好好的休息。



位於松山的頂時刻火鍋把「新鮮、健康、超值」作為經營理念，以分享美味與快樂的心服務，餐點上主打精緻鍋物料理！圖／頂時刻提供



頂時刻火鍋店內環境空間十分寬敞，非常適合聚餐包場，用餐環境乾淨整潔。圖／頂時刻提供



多樣的湯底。圖／頂時刻提供

目前店內提供多樣的湯底，湯底堅持自選食材、研發組合、費時熬製而成，滿足喜愛各種口味的客人們，主餐除了有新鮮的海鮮外，肉品則是採用原切肉高成本的完整現切肉品(原塊肉品)與滿滿鮮蔬的菜盤。而不是其他店家常見低成本的人造組合肉，以及充滿魚漿製品火鍋料的菜盤，對於健康也更有保障。

頂時刻火鍋 營業時間

週一至週五： 17:00～22:00 (夏季平日)

週六、週日：11:00～22:00

訂位資訊(六/日非常需要預先訂位)

電話：0971-803-317

FB私訊訂餐：https://www.facebook.com/TimeShareKitchen/

個人小火鍋外送

Uber eats：http://bit.ly/TimeShareKitchen-uber

熊貓外送：http://bit.ly/TimeShareKitchen-panda

交通資訊

地址：105台北市松山區光復北路218號 (鄰近民生社區)

停車場：路邊停車格，以及附近有「松山新城第四區管理會附設公共停車場」、「震旦21世紀大樓停車場」停車場

捷運：搭乘綠線(新店松山線)，小巨蛋站，出站步行約8分鐘。

公車：652號公車，松山新城站