本屆國會進入最後尾聲， 時代力量立法院黨團交出漂亮的成績單！時代力量立法院黨團在這四年來提出了180部法案，涵蓋各大領域的預算提案、法案修正動議、記者會、議題宣傳說明、公聽會等，這些紀錄及過程都會完整呈現於立法院黨團的網站中！

© 黨團網站：https://www.npply.org

時代力量立法院黨團對每個議題的認真程度，敢說絕對勝過其他政黨；這幾年時力推動國會改革與社會進步從未退縮，始終堅持站在人民這一邊，改革制度、改善勞權、環境、司法、人權、主權等等，為了讓政治更進步，時力從不妥協。

未來四年，時代力量會繼續在立法院裡面，推動人民在乎的法案、改善人民生活、建立好的國家，推動公平正義、一起改變台灣！

時代力量今天上線的官方網站，在「法案議題」的選單中，從每個時代力量的重點關注議題選項點進去，都可看到該議題底下時代力量立法院黨團所提出的每個法案內容，以及該法案的進度。

而從「新聞訊息」選單，則可連到三大類的文章資訊，分別是「法案及議事說明」、「懶人包及議題追追追」、以及「行動紀實」，內容涵蓋了2016年以來時代力量黨團在官方臉書專頁上所留下的每一筆紀錄。

此外，若在這四年來曾經向時代力量立法院黨團提出陳情（包括守護勞工小組的勞權議題）的朋友們，應可理解到黨團處理法案的原則。時力即使不見得可以順利解決，但會一路仔細地窮盡各種可能，陪著陳情人一起理解議題，找出可能的方式出來。因此在網站中也有「聯絡陳情」欄位，希望協助陳情人能更快更完整地將自己的陳情案能讓黨團充分接收到，以便於進行處理。

以上的內容，歡迎大家直接來黨團網站瞧瞧！💪💪💪

時力指本次網站建構是由支持者熱心架構，經過多次往返、數月溝通，終得完成亮相。時代力量的規模及資源有限，但始終獲得許多希望台灣更好的朋友們熱情支持，無償合作。請讓我們表達最高的謝意！

📍（提醒：部分項目或圖片欄位，格式可能會稍微有點跑掉，此部分會持續修正，建議先以電腦最新版的Googel Chrome瀏覽器瀏覽，以獲得最好的體驗！）

黨團網站：https://www.npply.org （npply = New Power Party 立院）

快速前往法案議題頁面：https://www.npply.org/welcome/bill_issue.html

快速前往新聞訊息頁面：https://www.npply.org/welcome/news.html

快速前往聯絡陳情頁面：https://www.npply.org/welcome/petition.html表單的頂端

※政黨票⑥時代力量 公平正義改變台灣！