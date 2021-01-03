日本副防衛大臣中山泰秀呼籲美國總統當選人拜登，面對咄咄逼人的中國，要堅定支持台灣。他表示，台灣的安全是「紅線」，如果中國跨過這條紅線，拜登政府會怎麼反應？美國是民主國家的領頭羊，他有強烈的感覺要說︰「美國，要堅定！」

拜登政府的台海策略，不但台灣關心，美國在亞太地區的盟邦，也同樣關注。因為，台海安全不只關係台灣國家安全，也牽動亞太地區的和平與穩定。

中山泰秀擔心，中國收拾香港之後，下一批鎖定的目標包括台灣在內。他敦促拜登政府對待台灣，要採取與川普總統類似的立場。到目前為止，他還沒看到拜登對台灣問題有清楚的政策宣布。他希望很快能聽到，日本就能根據美國的政策方向，準備對台灣問題做出回應。

川普任內提高對台軍售，擴大台美交流，日本與台灣的往來更加熱絡。日本維持「一個中國」政策，但是與台灣有共同的戰略利益，台灣位在日本能源、貿易所依賴的海上航線上。

川普改變與中國交往政策

川普留下的最重要政治遺產，就是改變與中國交往的政策。川普認為，交往沒有改變中國，反而讓北京透過交往企圖改變美國及世界。美國改變對中交往政策，美台關係回歸正常化發展，台灣因此受益。台灣社會擔心，拜登上台恢復與中國交往，對台灣比較不利。

不過，熟悉美國政情人士認為，美國改變對中國的看法，在歐巴馬總統任內已經開始，川普則是發揚光大，展現強硬反中立場和行動力。疫情重挫全球經濟，拖垮川普連任之路，助長美國社會反中氣氛。美國改變對中國看法，花了很長時間，付出慘重代價，兩黨具有共識，也獲得民意支持。拜登上台，政策不可能急轉彎。

拜登過去曾對美國是否有「義務」保護台灣提出質疑，但他的外交顧問認為，隨着威權中國崛起，美國的當務之急已有所改變。拜登團隊的一個官員說，總統當選人認為，美國必須對台灣以「堅強、有原則和兩黨支持」。拜登就任後，將繼續支持和平解決海峽兩岸問題，並考量「台灣人民的願望和最大利益」。

今年3月美國參眾兩院通過《台北法》，由總統簽署生效。為反制中國在國際上孤立台灣，要求美國採取策略與全世界政府接觸，以支持對台灣的外交承認或加強與台灣的非官方關系，並取消美國官員訪問台灣的限制。12月國會再通過《台灣保證法》，支持台灣發展不對稱戰力，要求美國常態化對台軍售，以增強台灣自我防衛能力。

不論就政策延續性、國會共識及民意反應來看，美中戰略敵對態勢，不會因為政黨輪替而改變。日本對台海安全的關注，也會影響美國台海戰略的走向。



台灣社會擔心，拜登上台恢復與中國交往，對台灣比較不利。圖／擷自維基百科，網路，民報合成

（本文轉載自綠色和平廣播電台）