貓á非常誠意boeh請鳥鼠。

「我ē備辦恁上愛食ê五穀kap番薯，一定來hō͘我請--ō͘！」

足濟鳥鼠相招tō boeh去，一隻khah精光ê鳥鼠kā in苦勸：「m̄-thang去。」

結果，去hō͘貓á請ê 鳥鼠，攏無轉--來。

※寓意：敵人ê花言巧語，是boeh siâⁿ你行入枉死城。

台灣字（白話字）版

Niau-á chhiáⁿ Niáu-chhí

Niau-á hui-siâng sêng-ì boeh chhiáⁿ Niáu-chhí.

"Góa ē pī-pān lín siāng-ài chia̍h ê ngó͘-kok kap han-chî, it-tēng lâi hō͘ góa chhiáⁿ--ō͘! "

Chiok-chē Niáu-chhí sio-chio tō boeh khì. Chi̍t-chiah khah cheng-kong ê Niáu-chhí kā in khó͘-khǹg, "M̄-thang khì."

Kiat-kó, khì hō͘ Niau-á chhiáⁿ ê Niáu-chhí, lóng bô tńg--lâi.

※Gū-ì: Te̍k-jîn ê hoa-giân khá-gí, sī boeh siâⁿ lí kiâⁿ-ji̍p óng-sí-siâⁿ.

註解：

精光（cheng-kong）：精明。頭腦聰明，做事á細

kā in（共in）：跟他們

tō bē（就袂）：就不會

讀hōo你聽：