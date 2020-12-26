原來的大溪公會堂，改建為蔣公行館，近日修復活化，以「木生活館」成為大溪木藝生態博物館的成員之一。曾經蘊含威權意義的空間，結合周邊的生態和觀光資源，邁向公共化，新風貌的慈湖，等待更多的重新發現。

山水美景之所以遊慈湖

有別於公領域的形象，先總統蔣介石喜愛遊覽各地，尤其愛山水，研究《蔣介石日記》多年的國立政治大學歷史學系教授劉維開指出，「蔣先生清楚區分工作與休閒，在慈湖的時間，除了習慣每日在附近固定散步，也時常安排休假，前往角板山等地遊訪，期間不處理公事。」喜歡山與水的蔣介石，在台灣的日子，最常待在桃園，角板山至慈湖依山傍水，正是適合散步的路程。

慈湖園區的公共化，山、水、步道、建築，讓那段蔣介石生活與遊覽的時空展現在遊客面前，是政治形象之外，日常角度下的歷史。與陵寢接壤的慈湖紀念雕塑公園，目前有著247尊雕像，慈湖園區導覽隊長李莊斌說，「這裡主要收銅像，以及名家雕塑。」沿著水畔步道，來到「慈湖水舞」，從今年中秋到2021年3月舉辦夜間燈光秀，七彩燈光與獨創的音樂，創造出彩繪的奇幻效果，提供多元活潑的觀光元素。



慈湖紀念雕塑公園，水岸邊還設置表演舞台，光雕水舞表演，創造不同觀光能量。圖／林冠良

管制50 年造就生態秘境

從慈湖園區的導覽服務站搭乘接駁車，抵達百吉隧道口，就會來到後慈湖步道入口。「後慈湖」是發源於白石山的小溪澗，至今仍具有灌溉作用的「龍過脈埤」，與慈湖以水圳相連，過去屬於管制區，外人難以進入，也因此有著極為豐富的生態。



沿著後慈湖步道漫步讓人心曠神怡。圖／林冠良

1962年，蔣介石預備執行反攻大陸的「國光計畫」，指示於後慈湖地區興建戰時指揮所和5棟辦公處所，全區列為軍事管制區。直到2000年後慈湖才正式撤軍，並在2009年對外開放申請入園。而當年的5棟廳舍，至今有做咖啡廳之用，有復刻蔣家過往的居家生活空間，在導覽員的娓娓道來中，故事更為鮮明。



走進歷史「國光計畫」的歷史瞬間，實體呈現當時的指揮體系規劃，是歷史研究的珍貴史料。圖／林冠良

每日有固定梯次可報名的導覽，從生態到歷史都相當精彩。自肖楠木森林步道拾階而上，陽光穿透高聳的樹梢，劃下獨特光影，園區中有錯落的樟樹、相思木、馬告，鍬形蟲、藍鵲、人面蜘蛛，或發現山壁洞穴的穿山甲、復育了不同種類的螢火蟲，對後慈湖園區草木如數家珍的李莊斌說，「今年因為疫情停開，前幾年桃園市政府都有開放4個梯次的夜間生態觀察活動，能認識螢火蟲、蛙類，還有貓頭鷹。」春季是導覽員最推薦逛後慈湖的季節，櫻花、李花相伴，湖光山景映入眼簾，夜裡螢火蟲圍繞，如夢似幻。



熟悉後慈湖生態的導覽隊長李莊斌，每次前來還是會有新發現。圖／林冠良

從行館走進大溪生活

下了山，往大溪老街前進，舒適平坦的步道串連不同型態的歷史建築。「整個大溪，就是博物館。」大溪木藝生態博物館長陳倩慧這麼說，「博物館群的核心理念，是運用現地空間進行策展，經營文化內容，並與在地居民發生關聯。」大溪木博館活化了包含「木生活館」在內的10棟公有館舍，還有整修中的農會倉庫及宿舍群，從另一角度展現歷史空間的轉型可能。

一棟建築的身世，可以在日治時期分為洋館及和館兩棟建築的「大溪公會堂」，到戒嚴時期管制森嚴的「蔣公行館」，將內部高架木地板及拉門移除，並改建為蔣宋美齡習慣的洋式風格，並增加壁爐與煙囪形成特色；如今洋館成為「木家具館」，而和館以「木生活館」展開新身分。揉合不同歷史記憶的元素，見證歷史遞嬗，空間邁向再次公共化，與在地的「木藝」生活更加緊密連結。



木家具館曾為大溪公會堂、蔣公行館，保留紅磚與水平線條的建築風格，大溪木藝生態博物館也透過「建築擬人化」，讓建築說自己的故事。圖／林冠良

不只是「蔣公行館」的活化，每個館舍空間都帶有歷史意涵，例如蔣公行館時期，為提供相關人員進駐，大溪武德殿成為憲兵隊宿舍及行政空間，周邊增建許多生活空間。新修復的「多功能教室」，從梁木、窗戶到留下的一道紅磚，訴說2戶曾為蔣公行館工作人員家庭的60年光陰。陳倩慧說，「夷成平地很快，但留下故事是困難的。」木博館希望盡可能留下不同時期的空間線索，讓每段歷史都能被記憶。



木家具館旁的志清亭，是日治時期皇親貴族來到大溪公園遠眺風景的納涼亭，也是蔣介石和家人休憩的所在，今日則成為居民閒暇的好去處。圖／林冠良

各場館的修復活化，不僅讓當年的生活空間公共化，也對應不同的木產業主題，與大溪生活的緊密結合。如今，博物館群一帶已成為在地居民日常的公園。而專業團隊設計的夜間照明燈光，更為承載無數歷史記憶的館舍增添另類魅力。

空間轉型的各種可能

「生活史往往更能反映政治人物的性格，幫助理解在每個時間點的決策原因。」劉維開這麼說。透過空間的開放和轉型，像是後慈湖園區和木生活館的活化，在空間中展示人事物的時代背景；走進日常生活，不僅有助於對事件的理解，更讓喜愛自然或文史者，透過空間參訪，在觀光的凝視中，瞭解大溪的過去與現在。

公共化空間轉型進行式，結合豐富的生態，厚實的歷史背景，都是展現慈湖風采的觀光資源。走進大溪，走向慈湖，愜意地在綠意盎然的樹林裡深呼吸，或順著平坦舒適的舊時建築散步，來一趟人文歷史的空間體驗。



窄小的通道、氣窗、地下室，還有地上的一道紅磚，木博館的建築群修復保存建築過程中，為建築的身世留下歷史線索。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：66