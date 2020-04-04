清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今（4）日發出2則國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。圖／取自墾丁國家公園管理處臉書（資料照）

清明連假期間，國內各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今（4）日發出2則國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往，並提醒民眾出遊時應與他人保持室內外社交距離或配戴口罩，保護自己也保護他人。

指揮中心今天上午透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則訊息，第一則針對一般景點如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等。

「疫情警示」內容為「清明連假至人潮擁擠觀光景點，室內至少保持1.5公尺及室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922，中央流行疫情指揮中心。」

第二則訊息針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺及室外1公尺以上之社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

「疫情警示」內容為「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。請維持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離，否則請戴口罩。身體不適請戴口罩立即就醫，並告知旅遊史。有問題請打1922，流行疫情指揮中心」

指揮中心再次提醒，民眾搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合體溫測量措施，勸導不聽最重罰新台幣1萬5千元；出入景點時應與他人保持室內外社交距離或配戴口罩，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全