川普雖然因為防疫不力，民調落後拜登十幾個百分點，但是，因為加強反中力道，8月以來，川普民調已經逆勢上漲，現在僅僅落後拜登四個百分點，美國左派媒體還是唱衰川普，但是外國媒體觀察家認為，最後的勝利應該是川普。

川普正在拯救美國

如同川普最近的口號，「如果我輸了，美國人就等著努力學中文吧」，川普已經把自己的選戰和美國淪亡掛在一起，不只是抵抗「中共國」，而是拯救美國和世界免於獨裁極權統治，卻也真實說明了美國的現實狀況。美國保守派對紅色入侵無孔不入，已經感到憂心，尤其是抖音和微信，微信洗腦監控中國人，另外「微信支付」繞過美金，正在利用網路打造不用美金的世界，並且營造人民幣國際化，這才是美國人民的噩夢，美國人可以過好日子，主要是美元的強勢，如果美元強勢的國際地位被中共打垮，等於美國社會完蛋，窮人和富人一起淪陷，因此，拯救美國的自由和富裕，無法依靠拜登，尤其是拜登最近被起底，和習近平私交匪淺。

2013年，拜登訪問北京，接著經過日本和安倍會晤，安倍對中共單邊設立「東海防空識別區」，感到不愉快，安倍拜託拜登，對習近平施壓取消識別區，但是，拜登卻回答，習近平剛上台，地位尚未穩定，婉拒了安倍的請求，此舉讓安倍相當錯愕，緊接著，拜登陸續把習近平的政敵，周永康和薄熙來的黑資料，私下交給習近平，很多黑資料是投奔美國成都領事館的王力軍所提供，這些資料協助習近平打壓政敵，幫助習掌握政權，可以說，習近平今天可以掌控大權，登上皇帝位置，要感謝拜登一路扶持，所以，川普的嘲諷不是無的放矢，拜登一路走來，始終是親共分子，現在為了選票喊反共，等到拿到政權，恐怕就會變質。

8月12日，拜登已經提名有中文名字「賀錦麗」的加州民主黨參議擔任副手，賀錦麗當初當選議員，因為有個漢文名字，騙了不少選票，得到華裔支持，從美國投票傾向來看，女性傾向支持民主黨，賀錦麗剛好可以滿足吸納華裔和黑人選民的想像，但是，華裔或黑人也有反共和親共，民主黨的戰略是否成功，還要看在反中氛圍下，美國反共的華裔是否買單。

從2016年的選票分析來看，美國投票行為已經大大改變。過去，共和黨支持者以中產、保守派、白人居多，但是，2016年選舉，川普也吸收很多底層的藍領階級，包括黑人，這些人過去支持民主黨居多，現在卻反過來支持共和黨。以前，美國人的印象中，共和黨應該是有錢人的黨，現在卻反過來，民主黨反而支持有錢人，窮人支持共和黨。

根據統計，2016年大選，美國十個最有錢的州，有八個州，過半數支持民主黨，有「對沖基金」之都的康乃狄克州菲爾費德郡，80%選票投給民主黨，最有錢的曼哈頓川普只拿到10%選票，富人雲集的哥倫比亞特區，川普只拿到4% 選票（詳見，塔克卡森所寫《當我們被困在同一艘船上》），再看看募款成績單。

民主黨變成有錢黨

華爾街所有銀行，基金，包含私募基金，捐給民主黨4,700萬美金，但是，捐款給共和黨少於2萬美金，選前一周的調查，彭博上榜的美國富豪，支持民主黨和共和黨比率是20比1，可見支持民主黨比較多，美國四大市值超過兆元俱樂部公司的調查，微軟、臉書、谷歌、蘋果，員工的投票取向來看，幾乎是60比1，這代表了矽谷菁英，一直以來支持民主黨，所以矽谷也被稱為「白左天堂」，選票上支持民主黨有60個，支持共和黨只有一個，例如金融大鱷索羅斯，就是白左代表，長期是民主黨金主，這個結果實在顛覆想像，但是，2016年這一場大選，最後的投票結局，有錢人所支持的民主黨，被窮人支持的共和黨打敗了。

這種演變是美國時代潮流，多數民主黨人自許是自由主義者，甚至加上社會主義色彩，但是，現在的所謂自由主義者，進入資本主義市場，成為掌握金融命脈者，這些人照理說，應該是共和黨一份子，卻反過來變成民主黨人。

2016年，川普反敗為勝，被指為利用民粹運動，但是，這一次，川普是否可以反敗為勝，一半要取決美國社會反共潮流，一半還是要看美國瘟疫當前的經濟復甦力道，如果沒有意外，美國經濟投票前會反彈，加上川普對中共下猛藥，吸引部分反共民主黨，川普連任可能性很高，而這剛好是中共所懼怕的，中共正利用大外宣和駭客，營造拜登勝算，但是，抖音和微信一旦被砍斷，中共紅色滲透頓失可靠工具，干擾大選的機率降低。

這場大選關係美中台的命運，如果拜登贏了，習近平就解套了，美國和台灣就危險了。