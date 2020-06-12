中國正在著手進行前所未有的努力，以掌握人工智慧（AI）。中國政府計畫在未來幾年向這項技術投入數千億元人民幣（數百億美元），企業正投入鉅資培養和發展AI人才。如果這項全國性的努力取得成功，而且有許多跡象表明，中國可能成為AI領域的主導力量，提高其行業的生產力，並説明中國成為利用該技術的新業務的領導者。

西方發明 中國仿效

人工智慧可能是在西方發明的，但你可以看到它的未來在世界的另一邊正在成形。事實上，中國政界和商界領袖都押注人工智慧能夠啟動其經濟。近幾十年來，蓬勃發展的製造業以及鼓勵外國貿易和投資的市場改革，説明數億人擺脫貧困，建立商業帝國，改造中國社會。儘管許多西方人擔心AI會消除就業機會，加劇財富和收入不平等，但中國似乎相信，它能帶來相反的結果。AI是未來增長的關鍵，那麼中國在該領域的實力，將有助於鞏固其作為世界主要經濟大國的地位。

中國潛能強大

中國在AI方面有一些很大的優勢。它擁有豐富的天才工程師和科學家，其中之一。它還具有訓練 AI 系統所需的豐富資料。隨著資料收集和使用障礙的減少，中國正在積累其他國家所沒有的龐大資料庫。他們使用一種出色的新遊戲理論演算法，在許多其他情況下（包括金融交易和商業談判）中非常有用，這令人印象深刻地解決了這個問題。

專家指出，AI智慧增長需要更強大的電腦、巧妙的新演算法和大量資料。中國有能力利用這些進步。美國和加拿大擁有世界上最好的人工智慧研究人員，但中國資料更多，AI 是一個需要將演算法和資料一起演化的領域，大量的資料會產生巨大的差異。

AI無處不在

在美國和其他西方國家，許多大型行業，如製造業和服務業，在AI投資方面進展緩慢，並改變其商業慣例。在中國，適應不斷變化的技術似乎更加緊迫。在幾乎每一個行業，中國公司都擺脫了追隨西方企業的聲譽，在研發方面投入巨資。

雖然當你看到技術趨勢轉變時，你最好快速行動，否則別人會打敗你。某科技成長期，在某個階段，你不能只是複製東西，你需要自己能力去創新，去更上一層樓。

現在，美中兩國面臨的一大問題是經濟增長放緩。雖然AI可能會消除某些就業機會，但它也有潛力通過使許多行業更有效率和生產力，從而大大擴展經濟和創造財富。中國比許多西方國家更急切地、更徹底地接受了這一簡單事實。但是，如果這些國家同樣熱衷於接受同樣的技術，那麼中國以AI推動的經濟發展，就沒有理由以犧牲其他國家為代價。

中國可能擁有無可比擬的資源和巨大的未開發潛力，但西方擁有世界領先的專業知識和強大的研究文化。西方國家應該專注於他們現有的優勢，在研究和教育方面投入大量資金，而不是擔心中國的進步。

交易全受政府監督，洗錢、資金流向皆無所遁形

中國以AI優勢，2017年時，才出手整肅密碼貨幣產業，迫使全球最大密碼貨幣交易所幣安（Binance）從中國撤出。種種舉動讓外界好奇，為何才2年時間，中國便重新投入數位貨幣的懷抱。

這款央行數位貨幣（Digital Currency Electronic Payment，DCEP）的功能與價值與實體紙鈔完全相同，民眾可從手機下載DCEP錢包，並像使用現金一般，藉此進行消費，且不必像信用卡、金融卡般與銀行帳戶進行連結，沒有網路也能使用。中國早已是無現金支付的大國，資誠國際會計師事務所《全球消費者洞察報告》指出，中國行動支付普及率高達86%，居全球第一。

令人費解的是，既然無現金支付早已普及，為何中國政府需要如此大費周章，積極開發官方數位貨幣，這種看似脫褲子放屁的行為？對中國政府而言，推出官方數位貨幣有監管與政治兩個層面的意義。當交易透過DCEP進行時，其紀錄將留存在政府的交易平台上，此舉將有助於中國政府打擊洗錢與非法交易，讓金融犯罪都無所遁形。

在過去的金融市場中，央行僅能透過升降息、調整準備金比例等操作，間接影響貨幣供給，而在央行數位貨幣體系下，政府將能繞過傳統銀行直接面對民眾，這加大了控管力道。

數位人民幣可能將不會以密碼貨幣的形式發行，即使撇除政治因素考量，區塊鏈無法負荷中國龐大人口的交易量，就以10月1日來說，每秒最高成交數可達到92,771筆，絕非區塊鏈網路能夠承受的流量。利用央行數位貨幣交易，中國政府將能直接獲取消費者的資訊，直接了解市場上發生的大小事。然而外媒《Quartz》指出，對於中國過去執法頗具爭議的國家而言，這很可能將是以部份異議人士的自由為代價。