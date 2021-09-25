作者指出，年輕人不願意加入國民黨，而黨內統派把張亞中當作救世主，是國民黨致命傷。圖／擷自張亞中youtube影片

國民黨主席選舉，本來是藍營家務事，卻因為老共多方介入，以及年歲老邁，腦袋不清楚的老人黨員瞎起哄，炒熱選情，這些不交黨費的老黨員，不甘退休平靜生活，吹響紅統派張亞中的號角，民調扶搖直上，好像又一次韓流再現，把主席選舉搞成統派最後舞台，分析家認為：國民黨悶太久，終於悶出毛病，少數急統派聚集成另類義和團，擁抱中國，挑戰黨中央，卻忘了一旦中共真的統治台灣，這批老人連退休俸也完了。

已經被罷免的韓國瑜，竟然躍升為黨內最亮明星，眾人擁抱，張亞中支持者自認當選在望，甚至喊出要清理黨內李登輝餘毒，把馬英九也名列清黨名單，這下子在戲棚下看戲的地方派系急了，因為張亞中若不幸當選黨主席，亡黨時間肯定加速，這是可以與習近平總加速師齊名的頭銜。

對老共來說：已經在政治上不具實力的國民黨，就是可以利用的白痴而已，所以也樂得從中參合。

中台交流三十年，無法解決的矛盾日漸擴大，老共要一個中國，台灣要各表，老共要併吞，台灣要和平，台灣想交流，老共卻想滲透，雙方異床異夢，基本問題根本無解，除非台灣或中華民國認輸投降，這才是問題真相，國民黨卻老是想不開，還想用92共識文字語言掩蓋事實，欺騙台灣人，認同中國的老人黨員，腦袋轉不過來，還跟著起哄，真的張亞中上台，連大統派林正杰都說：「國民黨完了」。

黨員結構青黃不接，年輕人不願意入黨，於是把類似韓國瑜的張亞中當作救世主，才是國民黨致命傷，想靠這批「退休杯杯」打江山，只有一句話：很難。

張亞中說：靠三招就可以在2024年贏回總統大選，第一招是政治明星，第二招是團結，第三招就是與老共簽署和平協議，政治明星是誰，張亞中沒有說清楚，團結在國民黨一直很困難，第三招才是說易行難，就算老張選上黨主席，以黨對黨身份，和老共簽和平備忘錄，都困難重重，何況真的當上總統，還有國會卡關，不是總統可以一意孤行。

老張忘了國民黨祖宗老蔣，在二戰後，國民黨在重慶與老共簽了和平協議，簽字當天，紅軍就攻擊國軍，內戰開打，國民黨被趕出中國，不用說流氓中共不會守信用，在老共眼中，協議就是廢紙，不管國內或國際，當年，國共和平協議抬頭用語頭銜，有中華民國字樣，毛澤東堅持不簽，後來改成兩黨和平協議，所以除了信用問題，還有稱呼問題，是兩國的和平協議？還是中國對叛亂一省的和平協議？兩國協議是國際協議，中央對地方就是國內協議，請問張亞中要那一種？

和平協議從來無法保障和平，反而把台灣主權送進中共虎口，老共動員網路媒體力挺張亞中，既是內宣也是大外宣，讓國際知道：台灣內部還有人主張被中共併吞，藉以阻擋台灣國家正常化的腳步，這就是有用白痴所扮演角色。

二戰前，蘇聯擔心德國侵略，與德國簽署兩次和平協議，甚至割讓波海三國給德國，最後還是無法避免與德國開戰，二戰歷史不遠啊。

這些藍色老人黨員，天天被特定媒體洗腦，相信老共會善待台灣，自己卻寧願居住台灣，不想回家做堂堂中國人，心態矛盾扭曲，只知讚美中共，卻沒看到眼前老共剛對台灣農民動刀，每天軍機擾台，這樣的黨員主導綁架了國民黨，亡黨日子已經逼近了。