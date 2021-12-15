疫情期間零售業面臨轉型困境

根據經濟部統計處統計，疫情剛爆發後，零售業業績下降10.2%，但是同期，網路零售業的業績，卻增加成長17.5%。顯示消費者購物模式已進行改變，從傳統的實體櫥窗體驗消費 (window shopping)，轉變為線上消費(online shopping)。線上購物在疫情中，滿足偌大的消費需求。讓消費者即便無法任意出門，輕鬆購買日常所需商品。

同時間，在台灣的大型外資電商平台也跨足實體零售。在疫情期間快速拓展電商店到店據點，消費者可到店內寄貨、取貨。許多網友指出，該外商電商平台開始與超商競爭，「因為到店內運費0」。但是仍有許多先天劣勢，包含「營業時間沒有24小時」、「領包裹很長都要等1小時」、「還是會跟店員或其他人有近距離接觸」。

現在有科技業者，在疫情之中逆勢布局無接觸智慧販賣機的連鎖通路。為了滿足消費者採購日常用品的各式需求，除了網路訂購或外出到市場採買。現在提供社區居民新選擇，在社區內的無接觸智慧販賣機就能直接完成購物或取物。專注經營智慧販賣機營運及線上線下購物整合的業者，立瑪智慧零售表示：「我們是台灣第一個將過去只出現在商辦、政府機關的智慧販賣機，服務範圍延伸到全台各縣市的社區之中。持續引入AIoT、5G及AR沉浸式科技，創造更好的消費者購物體驗。」智慧零售的關鍵元素是「人、場、貨」。

1.人的智慧零售應用

運用AI技術，提供即時、雙向，全年無休虛擬聊天助理服務。消費者與智販機提供的線上聊天機器人互動，可獲得各類優惠查詢、網購訂單、線上小遊戲等服務。

2. 場域的智慧零售應用

運用AI影像演算法和感測器，進行人流偵測、分析、識別等，進而掌握顧客行為與特性。用AI技術建立顧客輪廓、各站客群需求預測。現場提供無人智慧結帳服務，顧客可選擇多種手機支付結帳或是使用QR CODE條碼兌換或派樣體驗品。有助於減少現場結帳或行銷派樣人力。

3. 貨的智慧零售應用

透過即時雲端銷售系統，蒐集銷售大數據。透過需求預測技術，以確保庫存管理及商品周轉效率。讓倉管與採購人員掌控庫存與現場待售品狀況，減少消費者因缺貨而不滿。

疫情流感化 減少接觸才是王道

在疫情的推波助瀾，加上科技日新月異下。立瑪智慧零售談到：「無接觸智慧販賣機就像電商一樣，將會成為消費者日常生活的一部分，在零售業的通路佔有一席之地。」另外，引進無接觸自販機的社區居民表示：「現在社區內的自動販賣機很不一樣，以前投幣販賣機，產品都是罐裝飲料，選擇很少。」、「傳統販賣機商品空了，要等很久才會補貨。現在智慧販賣機的熱銷商品賣完後，補貨頻率很高。尤其是沒售出商品，放幾天後馬上替換，商品輪替很快。現在智慧自動販賣機買東西很方便，明顯減少去賣場超市的次數」

零售業最後一哩路 社區智慧販賣機

消費者體驗式購物從過去傳統市場到超市賣場，再從超市賣場到便利商店。現在離消費者更近，住家社區內就能直接完成購物體驗。購物移動路徑從汽機車的數公里，變成步行到巷口超商的數百公尺，縮短到社區內無接觸智慧販賣機的數十公尺。深耕社區智慧聯網販賣機的廠商，立瑪智慧零售提供涵蓋食衣住行的食品、日用品、清潔用品、伴手禮及禮券…等等近百種類別，超過數千種商品輪替。預計在明年底將有數百個社區、超過230萬名住戶，享受到新零售科技帶來的便利服務。

零售業及品牌開拓新通路的新利器

為了協助零售業及品牌商，快速升級進入的新零售時代。立瑪智慧零售邀請各消費性商品代理商、商品供應商、品牌商，加入新零售的智慧城市、科技社區的新生活。

聯絡資訊：立瑪智慧零售 專案經理 張經理(Jacky) 02-2389-9111。0937-816010。