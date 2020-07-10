只剩主張陪審制的民進黨背棄黨綱主張，反對陪審制，等於否定政黨存在的價值。一意孤行無法為司改加分，倉促立法只會與民為敵，留下改革污點。圖為民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體所組成之靜坐抗議行動。圖／擷自民間司法改革基金會臉書

為落實蔡總統就職演說宣示「國民法官制度一定要四年內上路」的承諾，民進黨府院黨力拼在立法院臨時會完成「國民參與刑事審判法草案」立法工程。但由司法院提出，以參審制為核心內容的審判制度改革，背離民進黨一貫主張的陪審制精神，遭到在野黨杯葛和關心司法改革人士抗議；司改團體呼籲至少兩案並陳，不要排除陪審制，不要在臨時會倉促通過法案，獲得十多個本土社團聲援；似乎只剩主張陪審制的民進黨反對陪審制，無疑是莫大的諷刺。反對黨綱主張，等於否定政黨存在的價值。一意孤行無法為改革加分，倉促立法只會與民為敵，反而留下改革污點，值得三思。

民進黨1999年通過的黨綱行動綱領第28條，明確主張「修訂刑事訴訟法規，建立陪審制度；涉及內亂外患罪之案件，應成立包括各政黨代表、國會代表及社會公正人士所組成之陪審團，公開審判之。」2012年，民進黨立院黨團主張陪審制度，2015年蔡英文參選總統時，17名民進黨立委包括民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬等人，都在司改團體提出的承諾書上簽字，表態若蔡英文當選，民進黨國會變成多數，將義無反顧推動陪審制。

又鑑於司法貪凟成風，政治介入嚴重，以及恐龍法官不食人間煙火，自1987年起，各界倡議司法改革，將人民力量引進審判過程，陸續提出觀審制、參審制、陪審制等觀點。民進黨一直以來主張採用民主國家行之多年的審判制度，堅定站在陪審制一方，在人民心中留下深刻印象。現在，民進黨完全執政，有心推動司法改革，卻背棄黨綱，選擇陪審制的對立面。到底是什麼樣的利害盤算，導致如此巨大決策轉折，令人不解、納悶。

主張陪審制只為騙選票？

在各界質疑與挑戰下，答案逐漸浮上檯面。藍委林為洲爆料，日前立院朝野協商「國民參與刑事審判法草案」時，他質問民進黨立場反覆，價值何在？柯建銘回答，當年主張陪審制，「那只是我們的策略」，林為洲解讀就是為了騙選票。柯建銘在回應時力立委陳椒華質問為何改支持參審制時表示，民進黨黨綱所列陪審制，是指涉及內亂外患罪的部分，那時是為對抗國民黨威權體制，但是現在時空環境已完全不同。

柯建銘的回答聽來刺耳，不失為有話直說。相形之下，司法院提出兩案不能併行，強調該院版本已融合參審、陪審兩制精神，是陪審制的「進化版」云云，簡直謊話連篇。陪審制由陪審員認定犯罪事實及法律適用，過程沒有法官參與，若有罪再由法官決定量刑。司法院所提法案版本，以參審制為核心，已排除陪審制基本元素。因此，參審制就是參審制，陪審制就是陪審制，不能藉所謂折衷版本來魚目混珠，呼攏國人。

司法院欺侮人民要不得

目前全球52個國家實施陪審制，其優點、缺點、效率、公信力，已累積足夠經驗。台灣只要依照國情需要，擇優採酌即可，何需自創什麼「進化版」品牌，未免自欺欺人。200多年前美國聯邦憲法就規定，接受陪審團審判是被告享有之權利，95%美國人認為依陪審制判決的結果「正確」。亞洲地區的香港、韓國也採用陪審團制度，香港已實施達175年之久，直到最近才因港版國安法實施受到限縮。司法院把不是陪審制的「國民參與刑事審判」說成陪審制，是欺侮人民對司法無知，非常要不得。

在野時信誓旦旦，高唱陪審制。一朝權力在握，又翻臉不認帳，還說過去的主張只是策略考量，現在時空環境不同等等，前後矛盾，誠信蕩然無存。類似情形不只陪審制一端。過去民進黨強力主張廢除考、監兩院，執政後卻照樣提滿提足，還充斥派系分贓腐臭味，難道不是自打嘴巴？對ECFA (兩岸經濟合作架構協議)立場反覆，時而反對，時而贊成，讓人搞不清楚究竟是反對還是贊成，或是既反對又贊成，隨情勢而調整？在野時強力反對，以累積政治資本，執政時又贊成，藉此拉攏工商界？如此政治操作如何取信於民？

歷來民調一再顯示，人民對司法信賴度偏低，採行陪審制，善用人民經驗、智慧與良知，是提升司法公信力的一帖良藥。民進黨既主張陪審制，也載明於黨綱當中，自應排除萬難，多方徵詢，實現諾言。倉促將拼裝車開上路，恐將徒勞無功，不小心還落得車毀人傷，豈非後悔莫及？

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