友台的日本人和愛台的在日台僑們為了重新啟動有關教科書的活動，共同成立了「學校教科書台灣表記改善促進協議會」抗議教科書將台灣納入中國，發動國會請願連署活動，8月15日在東京第一次進行街頭連署活動，行人的反應相當熱烈，不少人紛紛冒雨來簽名表示支持。圖／永山英樹提供

以前日本政府只重視日中關係，跟隨中國「一個中國」的立場，不敢正視台灣的存在和尊嚴，可是随着中國威脅的增大，最近日本政府基於自由開放的印太戰略，表現重視台灣現狀的態度。

不顧中國的強烈反對，重覆強調台海和平穩定的重要性就是一個例子。防衛省接受日台民衆的要求，在今年版的《防衛白皮書》上停止將有關台灣的説明納入「中國」的項目，也應該是另一個例子吧。

但很遺憾，也有依舊謹慎遵守「一中」原則的政府機關。那就是日本教育部―文部科學省（文科省）。文科省利用教科書檢定（審定）制度，迫使教科書出版社在小學校、中學校、高等學校的社會科教科書和地圖帳，將台灣列為中國領土。比如將台灣納入「中國」的章節中作說明、在地圖上將台灣劃為中國領土等等，毎年都使高達300萬人以上的學生使用這種錯誤的教科書。結果不少日本人從小被「一中」宣傳洗腦，聽到中國覇權主義的「台灣是中國領土不可分割的一部分」的主張也感到理所當然。

因此我們日本的友台派從2005年就開始向文科省要求他們不要讓學生們誤解為「台灣是中國一部分」的連署等各種活動。當時，日本人對台灣的關心還沒今天這麼大，此活動只獲得了少數媒體和部分國會議員、縣議會議員的支持，最終未能受到很大的關注。當時陳水扁政府也提出抗議，但日本政府並未予理會。



「學校教科書台灣表記改善促進協議會」於8月15日在東京第一次進行街頭連署，雖然下了大雨，但行人的反應相當熱烈，不少人紛紛冒雨來簽名連署表示支持。圖／作者提供

後來因我們要進行東奧台灣正名的請願連署活動才不得不暫時停止有關教科書的活動，而日前隨著東奧閉幕，正名運動也告一段落，我們友台的日本人和愛台的在日台僑為了重新啟動有關教科書的活動，共同成立了「學校教科書台灣表記改善促進協議會」，由在日台灣同郷會會長岡山文章、在日台灣同郷會前會長王紹英、日本文化櫻電視台社長水島總、台灣建國應援團會長田邊憲司和筆者為代表發起人。

而該會發動國會請願連署活動，8月15日在東京第一次進行街頭連署活動，雖然當天下了大雨，但跟東奧正名運動的時候一樣，行人的反應相當熱烈，不少人紛紛冒雨來簽名表示支持。



連署書。圖／作者提供

不知道國會請願能否成功，但我相信我們只要發聲，目前對台海局勢提高警惕的政府就很難無視文科省「一中」教科書政策的。

我們推動的國會請願連署限於日本籍和在日本的外國人士可以簽名，當然還是需要台灣的人民和政府的心聲。目前走向友台之路的日本政府和議員，若聽到台灣人發出「台灣就是台灣，絕不是中國一部分」的聲音，他們就更有理由來處理文科省的錯誤政策。



小學校社會科教科書。中國面積、人口數都包括台灣。圖／作者提供



中學校地圖。在地圖上將台灣劃為中國領土。圖／作者提供



高等學校地理教科書。將台灣納入「中國」的章節中作說明。圖／作者提供