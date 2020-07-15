三位日本友人將曉波精神融入日本社會

長年支持中國民運的牧野聖修（Makino Seisu）是日本前經濟產業副大臣，他今天在靜岡的神社裡，專門為劉曉波亡靈祈福，他強調劉曉波和友人胡平、王丹等提出的和平、理性、非暴力的理念非常可貴，劉曉波這種精神將在日本長存。

日本人權財團理事北井大輔（Kitai Daisuke）懷念2010年12月10日奧斯陸諾獎頒發典禮前，許多人在一把小提琴上簽名，這把提琴將為獄中的曉波演奏「茉莉花」，大家想等曉波出獄時，把琴送給他，但他2017年卻離開人世。北井提出日本學者最近寫了關於納粹時期下的抗暴勇士，其中有迪德里希•朋霍費爾（Dietrich Bonhoeffer)牧師，而劉曉波1998年還在大連勞教所裡，曾寫過「獄中重讀『獄中書簡』」，死於中共牢獄的曉波和死於納粹集中營的朋霍費爾有許多共同之處。1939年還在美國的朋氏說：「我來美國實在是一個錯誤。假如此時不分擔同胞的苦難，我將無權參加戰後的重建」。八九民運時，在美國的曉波就匆忙趕回北京，奮身投入了時代的抗暴洪流中。兩位「聖徒」真是一前一後，都殉道了。



牧野聖修。圖／田牧

日本中央大學的及川淳子（Oikawa Junko）15年前到北京，認識了曉波，當曉波入獄，及川立刻將「零八憲章」翻譯成日文，將曉波思想介紹給日本社會。及川女士新近在台灣也出版一本劉曉波的《11封信：關於劉曉波的至情書簡》，這是她和劉燕子合作翻譯的。

鄭義：以聖經裡聖徒保羅來紀念殉道的曉波

曾以小說《老井》在上世紀80年代一鳴驚人的作家鄭義於六四之後，攜同妻子北明去國多年，定居於華盛頓，筆耕不輟。鄭義跟劉曉波是好友，二人之間有一段很深的感情，並繼曉波之後，擔任獨立中文筆會會長。鄭義引用聖經提摩太後書中，聖徒保羅的一段話來紀念殉道者的曉波—— 「能當得起的人」：「我現在被澆奠，我離世的時候到了，那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已跑盡了，所信的道我已經守住了。從此之後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主， 到了那日要賜給我的；不但要賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人…主必救我脫離諸般的凶惡，也必救我進他的天國，願榮耀歸給他，直到永永遠遠。阿門！」



王軍濤。圖／擷自維基百科，公有領域

王軍濤：劉曉波為中國的憲政運動提供了豐富智慧

六四民主運動的領軍人王軍濤也是中國民主黨全國委員會主席，他說：

我與曉波共同經歷了一些生死與共的關頭，既有1989年剃刀邊緣的考驗，之後各自的命運也發生了異常的變化；我們經歷了國家國運的生死輪迴，整個社會發生了歷史性的變遷。

與曉波相識是1989年，曉波為何從一個思想者變成一個行動者？從一個文學批評者狂徒，轉為政治行動的見習者聖徒。這個轉變，最早是在美國，曉波與胡平、陳軍一起，討論蘇東國家的異議人士，一大批文學家與藝術家轉到了反對運動中來，從那個時候，曉波應該是完成一次轉變。回到中國後，他開始介入運動，我和王丹與閻明復（時任中央書記處書記、中共統戰部長）在學運領袖見面對話會上，相遇曉波。在當時的維憲會上，我們一直合作，後來又一起經歷了後八九。

八九年以後，曉波深度思考，為什麽八九年會失敗？ 1994年，我出國以後，曉波與我聯系上，我們與子明先生、王丹、陳小平先生（明鏡電視）一起，策劃要讓中國的反對運動重新起步。曉波是國內的領軍人物與主要操盤手，負責策劃了10次政策性發言。一直到他與王丹再次入獄，才結束了這一波的行動。

曉波出獄後，我們又開始了一些合作，包括《零八憲章》，我有很深的感觸，我認為：曉波給了我們兩個非常重要的啟示：

第一、任何時候，都要秉承良知與良心，關於重大問題，要不吝發言，表達出我們的正確意見。一般人出於個人私欲、政治考量，或是擔心安危，在一些問題上，沒發出自己的聲言。曉波不一樣，他敢於發言，這是需要信念與勇氣的，因為他一次次從不缺席地發言，使得他成為中國反對運動道義與信念的象徵。我與曉波在實際操作中合作很多，包括2008年我決定重新返回到職業革命家的道路上，我與曉波也進行了一次長時間的討論 。

第二，曉波先生還有另外一種品質，人們現在很少談到，就是關於行動者的能力，我覺得有兩點：第一，曉波對時機的把握非常敏銳，包括《零八憲章》，以及八九運動期間，他推動四君子絕食，這些都是契合時機之舉，有非常好的啟示意義；還有就是他在實際行動中，一旦抓住機遇，即能準確地表達 。我相信，曉波準備捨身成仁，進入監獄，成為聖徒。他想通過一段特殊經歷，成為道義上的豐碑與化身，他要為未來的中國反對運動和憲政運動，開闢一個新的機會空間。在與曉波合作中，我們很低調，他雖然在道義上有很強烈的要求，但另一方面對實際的政治操作，他十分靈活、具有非常廣泛的理解，希望將來我們開始推動中國運動的時候，在這方面借鑑並發揮曉波先生的智慧。



林培瑞。圖／田牧

林培瑞（Perry Link）: 曉波的非暴力爭抗理念是世界遺產

著名漢學家，原任教普林斯頓大學，現任加州大學河濱分校特級教授的林培瑞，說曉波一生豐富多彩，也歷經坎坷，從一個淘氣的孩子，成長為叛逆青年、精神領袖，最後作為階下囚死去。曉波是世界級的智者，他的「非暴力爭抗」理念是世界遺產。

林培瑞指出，曉波有三個特點：1.他不隱瞞自己的看法，年輕時就說毛澤東是世界級暴君，而歐美對這種暴君還頗客氣。2.他對別人嚴厲，對自己更嚴厲。80年代末他剛寫完《中國當代政治與中國知識份子》，才發稿給出版社，他就發覺該書有問題，立即補寫了後記，將自己的基本論點推翻了。3.曉波跟文字有不解之緣，他在中學時，發覺自己有照相般的記憶，過目不忘，從此熟讀中外文史哲學。包括哈維爾、甘地、馬丁路德金恩的書籍，但是關於「非暴力爭抗」，卻是他自己的獨創思想，不是複製品，因此，他是世界級的大師。曉波著述豐富，超過數十近百萬字。



蔡楚。圖／田牧

蔡楚：名撼帝都筆一支，自由風雲滌英魂

詩人、作家、《民主中國》網刊主編蔡楚說：劉曉波先生為踐行公民精神而殉難已經三周年。當此，中共流毒與病變演化出的黨國霸權主義肆虐世界，自由世界被迫奮起還擊，雙方正處生死角逐之際。今天，我們追思劉曉波先生的目的，是繼承他的精神遺產，以公民行動去繼續推動《零八憲章》運動，努力完成劉曉波先生未盡的目標，把中國推向自由民主憲政。

《民主中國》創刊於1990年4月。2006年10月，由於蘇曉康先生退休，劉曉波先生、張祖樺先生和我共同接辦了《民主中國》網刊，致力於積累公民力量，推倒專制鐵牆，將中國建成一個自由、民主、憲政的國家。

在這14年中，劉曉波先生殉難，張祖樺先生遭到長期嚴密的監控、軟禁，一批批中國大陸作者和《零八憲章》簽署者被中共當局因言治罪，投入監獄，甚至被迫害致死。但是，中國的憲政活動仍然此起彼伏，綿延不絕。今年「六四」，《零八憲章》聯署者發表了「第四十一批簽名」，簽名人數，從去年第四十批簽名時，已超過一萬四千人。

劉曉波一生做了三件大事：「六四」聲援學生成為黑手; 創建和發展獨立筆會，鞏固和發展民主中國網刊；用以身殉道的方式來弘揚《零八憲章》。

根據約翰·霍普金斯大學的數據，目前全世界有超過1270萬個新冠病毒感染病例，死亡人數超過50萬。我們今天悼亡，也應向50萬無辜的亡靈鞠躬致哀，獻上素凈的小白花。估計死亡人數還會增加。建議大會發表聲明，支持美國參眾兩院的兩項議案，量化疫情對各國造成的損失，並要求中共進行賠償。 同時，要求中共釋放全部政治犯，還政於民。

名撼帝都筆一支，自由風雲滌英魂。民間已無劉曉波，憲政尚有後來人。



徐友漁。圖／田牧

徐友漁：「道德勇氣」是曉波留下的最重要的精神遺產

著名公共知識份子、哲學學者、新公民運動發起人之一的徐友漁，強調曉波最重要的精神遺產是：身體力行的道德勇氣。他在2000年給廖亦武的信中提出哈維爾、甘地那種為真理犧牲自己的道義巨人，在共產中國經歷了那麼多年的悲劇之後，依然沒有出現。曉波信中流露出來一種願意以身飼虎的心境。而事實上，他的確做到了，他視死如歸，為真理、民主獻身，這種人格感召力量無比強大。



任畹町。圖／擷自法廣網站

任畹町：曉波思想引領中國的民主運動

七九、八九中國民運的前輩及領銜人士任畹町，是中國人權同盟創始人，現居巴黎。任畹町認為劉曉波之死是民主運動的巨大損失，曉波極具才華，思想深刻，文字優美，文風灑脫，正如王軍濤所說，他是個行動家，能緊扣時機，適時應變。曉波的思想、言行引領了民主運動的大方向，我們沿著他路數和指引，堅持不懈，定會取得勝利。