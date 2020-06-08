台灣一定要堅定的站在自由、民主和正義的一方；台灣問題是區域安全問題，台灣問題是國際問題，不是中共想要怎樣就能怎樣，台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊，為亞太地區的和平與安全做出貢獻。圖／擷自總統府，資料照

泛藍政客和名嘴常常鼓吹一種看法，就是中共非常強大，台灣絕對沒有本錢與之對抗，用失敗主義洗腦台灣人民；然後強調兩岸是血濃於水，在美中相爭之時，不能靠向美國，要保持中立，以上這種論調，完完全全是在鬼扯蛋，其實這些舔共賣台的政客、名嘴、台商、藝人、匪諜台奸們居心叵測，他們為了獲取個人利益，出賣台灣在所不惜，自欺欺人欲將台灣人民推入萬劫不復的深淵。

先是無中生有捏造九二共識，欺騙台灣人民政府先前已經簽了九二共識的支票給中共，更恐怖的是，所謂的九二共識就是一張空白支票，其內容由中共任意解釋和更改。

台灣扮演區域安全角色

台灣身處國際大局之中，如同對抗武漢肺炎一樣，台灣絕對無法獨善其身，台灣也絕對無法置身國際之外，面對中共併吞台灣的野心，一定不能奢望與虎謀皮，不能投機取巧，台灣一定要堅定的站在自由、民主和正義的一方；台灣問題是區域安全問題，台灣問題是國際問題，不是中共想要怎樣就能怎樣，台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊，為亞太地區的和平與安全做出貢獻。

中共對台灣的威脅和敵意沒有一刻減少過，一天到晚喊著留島不留人，中共是台灣最危險的敵人。