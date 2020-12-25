當英國人2016年投票脫離加入了47年的歐洲聯盟時，支持英國脫歐的人士說，與歐盟達成自由貿易協議輕而易舉，是「人類史上最容易的事情之一」。

然而實際情況並非那麼一帆風順。

四年來的會談充滿了糾紛和怒氣，不時還有譴責對方仗勢欺人、虛幻妄想和沒有誠信的指稱。不過，星期四（12月24日）總算傳出了某種節日的歡呼聲。倫敦和布魯塞爾終於達成協議，將限制英國無協議脫歐所帶來的經濟損失。

雙方都做出了妥協，放棄了經常強調的達成協議所必須要有的「紅線」。英國去年1月正式離開歐盟，但有歷時一年的過渡期，以便留出時間，爭取在12月31日之前達成維持自由貿易和人員自由流動的協議。

支持英國脫歐的強硬派評論家們立即宣布「英國脫歐快樂」，並讚揚首相鮑里斯·強生（Boris Johnson）兌現了諾言。英國脫歐黨領袖奈潔爾·法拉奇（Nigel Farage）興奮地說：「戰爭結束了。」

他補充說：「這並不完美，但是不錯了，仍然是進步。」

在傳出達成協議的消息後，英鎊略微上揚，隨後又有下滑。

強生宣布，這項據估計價值為9千億美元的協議是歐盟歷來所簽署的最大貿易協議。唐寧街一位官員說：「這項協議兌現了2016年公投和去年大選期間向英國公眾所做出的每一項承諾。」

他使用四年多前英國脫歐公投競選期間脫歐派的類似語言補充說：「我們收回了對我們的貨幣、邊境、法律、貿易和我們的漁場的控制。」

強生發了一條他本人在唐寧街豎起兩個大拇指的照片。他宣布：「協議達成了。」隨後，他懷著勝利的喜悅出現在倫敦的一次記者會上。他說：「我們收回了我們的法律和命運。」他還說，這項協議允許英國「無關稅和配額」在歐盟銷售貨物，從而將「保護我國各地的就業」。他說，英國如今將控制「我們監管法規的一筆一畫」。

歐洲聯盟委員會主席烏爾蘇拉·格特魯德·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱協議是「公平和平衡的」。她在布魯塞爾的記者會上宣布：「我們終於達成了協議」。可以明顯看出她鬆了一口氣。她說，歐盟和英國還將在氣候行動與安全事務上合作。她說，談判「道路漫長而曲折」，但是她接著說：「我們拿出了一項好的協議可以示人。」



歐洲聯盟委員會主席烏爾蘇拉·格特魯德·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱協議是「公平和平衡的」。圖／擷自維基百科，公有領域

歐盟的英國脫歐事務首席談判代表米歇爾·巴尼耶（Michel Barnier）說，他很高興倒計時鐘「不再滴答作響了」。他還說，今天是「讓人鬆口氣的一天」，但也帶有「幾分悲傷」。

反對脫歐的英國政界人士說，達成協議讓他們送了一口氣，但是他們警告說，英國脫離歐盟集團後將會失去很多。

蘇格蘭首席大臣尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）推文說：「在文宣開始之前，值的記住的是，英國脫歐是在違反蘇格蘭意願的情況下進行的。沒有任何協議可以彌補英國脫歐給我們造成的損失。現在是為我們作為一個獨立歐洲國家的自身未來而制定路線的時候了。」

一些脫歐派抱怨說，協議仍然把英國與歐盟拴得太近。

談判即使在最後時刻仍然充滿緊張氣氛，甚至差一點破裂。

多日來，雙方都放出口風說，談判處在取得突破的邊緣。從星期六開始，外交官們對記者們說，協議的達成「就在眼前」。消息原計劃在星期三宣布，後來推遲到星期四早晨，但又過了幾個小時，外交官們說，這份兩千頁的協議仍有必要做一些小改動。

協議達成的消息在過去24小時期間一再被推遲宣布，這主要是由於捕魚配額數目。談判人員發現，歐盟委員會一直在使用過時的數據來計算如何減少協議中有關歐盟漁民獲准在英國漁場捕魚的數額。

這項協議給予英國出口商在歐洲單一市場「零關稅、零配額」准入。英國與歐盟之間的任何糾紛不會由歐洲法院來審理，這是英國脫歐人士所主張的一個關鍵要點。他們認為，如果讓歐洲法院審理協議，將會破壞英國的主權。

但是明年1月之後，英國公司在歐盟出售服務業務的權利將受到限制，這影響到銀行與保險業。服務業佔整個英國經濟產出的80%。分析人士說，由於這項協議，一些國際銀行有可能會把它們更多的業務轉向歐洲國家。

從1月開始，英國向歐盟出口的食品、化學品和藥品將受到額外的海關檢查，分析人士說，這將增加英國公司的繁瑣流程與成本，從而有可能減少它們在價格上的競爭力。

在英國水域捕魚的問題上，英國對歐盟做出重大讓步，允許歐盟捕魚業只放棄目前配額的25%，這項改變將在今後五年半內逐步執行，這意味著歐盟在英國水域的捕魚每年將遞減4.5%。

雖然英吉利海峽兩岸的政界人士全都大鬆了一口氣，但是，英-美跨國職業諮詢公司安永（Ernst & Young）的貿易專家薩莉·瓊斯（Sally Jones）認為，協議離雙方在2016年英國脫歐公投後不久所宣布要爭取建立的那種「深層和雄心勃勃的關係相差甚遠」。

貿易律師和工商界接下來將仔細審議這項龐大復雜的協議。協議超過一千頁，還有幾百頁的附件，涵蓋未來的貿易、安全與漁業協議，還有科學合作以及監管法規的調整對應問題。

過去幾年來，倫敦與布魯塞爾之間最棘手的爭議一直是監管法規的調整對應以及捕魚問題。讓雙方僵持不下的包括適用於雙方的監管規則、競爭與安全標準、工人權利和環境法律以及對政府補貼私企的限制。

歐洲方面一心想要確保英國公司不會掌握對歐盟對手的不公平競爭優勢。降低標準並放鬆監管規定意味著製成品的成本和價格將會降低。

這項協議必須經由英國議會批准，不過議會已經因聖誕節而休會。英國議員們有可能在12月30日這天被召回來，在最後一刻批准協議。

一名歐洲官員對路透社說，成員國必須批准臨時執行協議，因為歐盟議會已經沒有時間在12月31日英國過渡期結束的最後期限之前批准協議。