白宮發言人莎琪（Jennifer Rene Psaki）在記者會中重申對台灣的支持堅如磐石。圖／擷自白宮臉書

在美國和台灣周三舉行貿易會談之際，白宮再次表示，美國對台灣的支持「堅如磐石」，華盛頓還對北京針對台灣的侵略行為表示關切。

美國在台協會（AIT）宣布，美國在台協會駐台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）和台灣駐美經濟文化代表處代表蕭美琴星期三（6月30日）共同主持通過網路視訊方式舉行的貿易會談，美國貿易代表辦公室的官員和台灣行政院經貿談判辦公室官員將分別以雙方首席顧問的身份參與會議。台灣代表團的首席顧問是行政院經貿談判辦公室的副總談判代表楊珍妮。

6月10日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行了視頻對話，宣布雙方將舉行美台《貿易暨投資架構協定（TIFA）》下的第11次會議。美台之間的這項會談最早在1995年舉行，但自2016年起陷入停擺。今年1月，台灣總統蔡英文宣布開放進口美國豬肉。本月早些時候，美國國務卿布林肯示意，美國和台灣可能恢復貿易和投資會談。

白宮發言人莎琪（Jennifer Rene Psaki）周一在記者會中重申華盛頓支持台北的政策。

莎琪說：「我們的政策是我們對台灣的支持堅如磐石。台灣是一個領先的民主政體、一個主要的經濟體和一個安全伙伴。我們將繼續加強我們在所有領域、所有我們合作的領域的關係，包括經濟議題。我們致力於重視美台貿易和投資關係。我們將繼續加強我們與台灣的貿易關係，正因為如此，我們盼望着最近宣布的、即將召開的貿易暨投資框架協議理事會會議。」

莎琪說：「我們還一直以公開和私下的方式明確表達我們對中國針對台灣的侵略行為越來越大的關切。中華人民共和國不斷加大行動，破壞台灣民主。我們將繼續就此向北京表示我方的強烈關切，還有我們還對中華人民共和國試圖恐嚇該地區其他成員的關切。」

根據美國貿易代表辦公室的網站，台灣是美國第10大貨物貿易伙伴，2019年雙邊貨物貿易額為855億美元。美國對台灣的貨物貿易逆差2019年為230億美元，比2018年增加了50.6%。美國對台灣的服務貿易據估計有37億美元的順差，比2018年增加了13.3%。

美國貿易代表辦公室的網站說，中華人民共和國是美國第三大貨物貿易伙伴，2019年雙邊貨物貿易額為5581億美元。美國對中國的貨物貿易逆差2019年為3450億美元，比2018年減少了17.6%。美國對中國的服務貿易據估計有360億美元的順差，比2018年減少了4.1%。