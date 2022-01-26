蔡英文1月22日出席「蔣經國總統圖書館」開幕典禮談話，刻意避開蔣經國是專制體制下世襲的統治者，是美麗島事件、林宅血案、陳文成命案的主事者，擷取蔣經國的「反共」言論，美化成「保台」，企圖串連到蔡英文近兩年贏得選舉的策略「反中保台」。令人深不以為然！

藍營有人嘲諷蔡英文要搶蔣經國牌，也有人擔心蔡英文要裂解藍營的「神主牌」。其實這是想太多。蔣經國，如果被拿出來充分討論，負面一定比正面多的多，在現在的社會還有什麼選票？如果有，一定是深藍，那些票又豈是綠營可以覬覦的。

如果說，蔡英文肯定蔣經國的反共，就可以把國民黨打成親中的不肖子孫，那更是荒謬。因為誰不知道，兩蔣的反共，根本不是為台灣，而是為自己的權勢。想當初，國民黨失去華北後一路敗逃，曾經想跑到四川再起，後來想到滇緬地區、海南島、台灣，最後因為台灣海峽的天險，為了保命才決定到台灣。是台灣保住蔣氏政權，怎能說是蔣家「保台」呢？蔡英文的歷史觀太過膚淺。

如果說，蔡英文目前高舉「反中保台」連戰皆捷，就得意忘形，妄想抬出蔣經國的「反共」，就可以攻擊國民黨親中，那可真是笑話。蔣經國當時的兩岸政策是，「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，現在台灣有那個政黨可以那樣做？蔡英文引用蔣經國的反共，根本不倫不類。何況，如果蔣經國是現在在野的國民黨主席，失去總統權勢，說不定他也是主張兩岸統一的深藍。

蔡英文更可惡的，不是把蔣的「反共」講成「保台」，而是通篇演講，竟然像一個「局外人」一樣：「透過蔣經國總統圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入地了解， 也能更公正的評價，將有助於化解台灣的分歧。」「我認為每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」。我想請問蔡英文，那妳對蔣經國的歷史評價是什麼？

有些綠營的人，對蔡英文那天的談話反彈、生氣。但如果想想，「在威權時期，選擇服從」的蔡英文，自己說過「我是中國人，我念中國書長大的，我受的是中國式的教育」，便可知蔡英文本非綠營中人。所以，為何蔡英文會接受錢復的邀請、由李大維安排講那樣的話，便不難理解了。因為，蔡英文根本是「黨國之女」（詳情請看童文薰律師所著《總統青春故事館》一書，書中對於蔡潔生跟國民黨黨政軍的關係，有詳盡的描述）。

所以，蔡英文可以肯定蔣經國，不願特赦陳水扁。