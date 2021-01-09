2020年年尾巴，監委王美玉巡視行政院，公開談到石木欽事件，蘇貞昌表示要查辦到底，這一件老案子又生出波瀾，也滾出一卡車司法界的惡劣舊習，這個案子已經過了十幾年，歷經三任總統，還無法處理，人民心中最恨司法沒有正義，每次遇到大選，總統候選人信誓旦旦要改革，可惜，從此案來看，司法改革已經淪為笑柄。

石木欽案件考驗司法

「鏡周刊」於6日刊出「石木欽案件」的後續調查，再度引出已經沉寂的翁茂鐘百利事件，以及3件炒股案，這些案件的涉案當事人，一路利用檢調司法官員掩護，玩弄法律，讓犯罪行為輕騎過關，這不只是司法界醜聞，更是黨國時代，司法人員道德淪喪，結黨營私的現形劇，驗證「有錢判生」的真理，也證明陪審制才能司法改革。

週刊形容，「佳和集團」的老闆翁茂鐘善於經營公關，政商司法界三吃，長袖善舞，堪稱台灣最大的「喬事中心」，這是司法黃牛升級版。

石木欽案早在2014年於台中法院任職時就黑函滿天，到了2019年引爆，但是，司法和監察兩院介入調查，卻在2020年才有初步結果，最離譜的是，第五屆監委王美玉在2019年提出彈劾案，第一次沒有過關，兩次流會，到了去年6月換屆，綠營提名監委上場，才以12票通過彈劾，第五屆立委多數是馬英九提名，國民黨是否應該出面說明，這裡面監察院出了甚麼問題，不要整天搞死一隻豬了。

司法院如何自圓其說

司法院的調查，更是雷大雨小，把石木欽案定義為，司法人員接受不當宴請，還宣稱許多案件當事人已經退休，法律時效已經消失，這個案子在調查中被曝光的27本記事簿，把翁茂鐘如何宴客，喬事情，給法官股票交易吃紅利，賺大錢，日期，金額，禮品，紀錄相當詳細，宛如大清帝國，雍正時代的任伯安所書寫的「百官行述」，翁茂鐘的動機到底是甚麼，費人疑猜，卻替這些被網羅的司法檢調官員，留下難看的證據，所以，司法院調查輕輕放下，把此案定位司法風紀事件，不涉及違法貪瀆，法官替商人提供法律諮詢而已，真的是這樣嗎？

回顧本案的緣起，1997年，「佳和紡織」集團老闆翁茂鐘向法國百利銀行投資衍生性金融商品，根據規定，必須質押一張一千萬美金本票，衍生性金融商品本身風險很高，但是獲利也很高，一開始，佳和獲利，但是，隨即開始虧損，最後虧損到9百多萬美金，依照規定，佳和集團必須以現金給付賠款，贖回抵押品，但是，翁茂鐘願賭不服輸，還企圖賴帳；百利銀行派出銀行經理諸慶恩，依法在台北地院向翁茂鐘提出償還債務，翁茂鐘找石木欽，共謀對策。後來，在石木欽指導下，由公司財務經理向台南地檢自首，表示這張本票是自己偷蓋章，與翁茂鐘無關，因此判決債權無效，翁茂鐘得以脫身，而偽造有價證券自首的財務經理，也可以緩刑過關，如此判決，法官根本把六法全書丟到地上踩爛；更扯的是，翁茂鐘不需要還三億台幣，也就算了，居然反過來控告諸慶恩。按理，諸慶恩只代表百利銀行提出訴訟，銀行才是本案當事人，翁茂鐘應該告銀行才對，就算諸慶恩有犯錯，也不應該找朱慶恩麻煩，因為訴訟纏身，諸慶恩還因為本案被判有罪，含恨加上壓力，感嘆台灣司法敗壞至此，壯年就含冤死亡，翁茂鐘還不停手，持續向諸慶恩的年幼子女求償五億，可以說是仗勢欺人，翁茂鐘雖然求償五億沒有成功，目前，法務部也要追查當初審判的檢調法官，是否枉法審判，入人以罪，逼死一位銀行經理，很巧的是，審判翁茂鐘的百利案件，幫他一路過關的貴人司法官員，都因為石木欽引薦，與翁茂鐘關係匪淺，組成一個司法黑暗貪瀆網絡，歷經十幾年歲月，石木欽從高等法院院長，被提拔到公務員懲戒委員會委員長，27本記錄簿裡面，紀錄有不少涉案法官，也高升到更高地位，甚至幹上監委了。去年，案件爆發後，已經無法掩蓋，所謂天理昭昭，石木欽已經自請辭職下台，另外，翁茂鐘所涉及的3件炒股案件，翁茂鐘也可以無罪脫逃，這裡面的玄機，才令人稱奇。

台灣的司法陋習由來已久，法官心證權力太大，是主要原因，從國民黨黨國時代的訓練所學長制度衍生下來，這個體系從司法檢調到監察，說難聽叫做「大家自己人」，網路如同蜘蛛網密布各階層，一個商人施以小利，就可以網羅數百名司法官員為己用，成為超級大隻黃牛，此案若辦不下去，台灣司法難以清明，小英的司法改革就是空話。



作者指出，法官石木欽所涉及的司法黑暗貪瀆網絡，歷經十幾年歲月，讓他從高等法院院長，被提拔到公務員懲戒委員會委員長，27本記錄簿裡面，紀錄有不少涉案法官，也高升到更高地位。此案若辦不下去，台灣司法難以清明。圖／擷自公視新聞影片