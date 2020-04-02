觀光局因特權接機案爆發防疫破口，相關主管降職均遭處分，還連累指揮官陳時中沒掌握正確疫調訊息，為了洗刷冤情，指揮中心今天公布觀光局前林姓主秘確診兒案277的足跡，案277與接機的觀光局桃機旅服員工案269從出機場到喝咖啡等待張姓主管車子到來，總共相處了2個小時。

案269是觀光局桃園機場工作人員，因接待從菲律賓返國的案277不幸染疫，還讓案269家中五歲童( 案299)感染確診，引發官僚特權等爭議，官僚造成防疫破口，行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍震怒，火速拔官，林姓主管被降職還記一大過，他的好友、也就是看著案277長大的桃機旅服中心主任張姓主管也被記一大過調離現職。

但，事情未了，指揮官陳時中曾說，案269與案277是叔姪關係，外界質疑到底是陳時中沒掌握正確訊息，還是有人對指揮中心的疫調人員說謊，害陳時中對國人宣布了錯誤的訊息。

陳時中昨天被問到此事，他說，第一時間記者會之前，只知道有三人，「一開始以為是案277、案269還有爸爸」，所以接到消息是說有關係，所以說是叔姪輩的關係。之後才知道還有第三人，已有要求交通部進行相關疫調，外界對此案也有疑慮，但相關地點都有錄影帶，會釐清整個狀況，再進一步報告。

然而，對於觀光局林姓主管接受媒體專訪一事，交通部似乎顯然不悅，指揮中心則是因訊息錯誤也吞不下這口氣，交通部發布了無辜被叫去接機桃機旅服員工案269的聲明，聲稱自己沒有拍馬屁，也沒抱長官大腿，跟案277也非叔姪關係。

指揮中心則在今天發布林姓主管確診兒案277的足跡，副指揮官陳宗彥說明，案269和觀光局機場中心主任在2點12分到登機門，案277走一般旅客通關櫃檯，工作人員拿機場公務正走公務櫃台，三人約25分左右一起到CDC發燒篩檢站，29分到指引櫃檯，31分通關、35分走出海關，2點39分到3點37分，案269和案277一起在「港苑餐廳」外座位喝咖啡等待父親接機，直到3點51分，案277才搭乘父親坐車離開。

指揮中心發言人莊人祥會後補充，目前規定國人入境之後，由親友接送或搭乘防疫車，在等待期間怎麼規範還沒準則，案277只是為了等親友接送期間去喝咖啡，只能勸導室內保持一點五公尺距離，若無法就要戴口罩。