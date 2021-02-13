蕭悧悧新春賀歲有感為文說「很遺憾！現在陳家仍力圖再篡改歷史，這也是我們努力要成立台灣高雄醫學大學全球校友會的原因之－」

教育部已確認高醫唯一創辦人是杜聰明，並且陳啟川「南和興產」捐地興學高醫的神話也已隨塵封66年官方購地表出爐！證實高醫校地是買的！不是啟川捐的。但「啟川家族」掌控的「高醫董事會」仍在在的把高醫公益法人納為如陳家私產。

「全球高醫大校友會聯合會理事長」蕭悧悧新春賀歲有感為文，她舉例指出，陳家「董事會」堅持不正名創辦人（捐助章程內）、不正名附設醫院(當前仍使用中和紀念醫院)；並且已通過校務會議的創辦人校正碑也被拆下；而自由大樓被撤下「自由」重掛上」啟川」。

「很遺憾！現在陳家仍力圖再篡改歷史」！蕭悧悧說：「這也是我們努力要成立台灣高雄醫學大學全球校友會的原因之－」。

會址設於高醫校內(高市十全一路100號)的「中華民國高醫大校友會」(俗稱高醫大校友總會理事長藍傳盛)已遭內政部在去年12月17日強制處分「解散」；以台灣為名！新的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」已獲內政部核予籌備，年後3月7日即將宣告成立。

※《蕭悧悧新春賀歲有感》全文

在這除夕歲末之夜回想起30年前在離日本的成田國際機場最近的茨城縣開業時是因為日本是台灣最近的鄰國，我們必定要選一個可以時常回去台灣探望父母，兄弟姊妹及親友的地方落腳。非常欣慰的是由九州的熊本轉到東京附近可以每年參加高醫大日本校友會，認識了從第一屆到各屆的前輩校友們。深深感受到校友會是離開家鄉，為了奠定事業基礎面對各種困難的各個校友家庭之心靈依靠及力量之泉源。

更讓人高興的是我們這個小而美的校友會居然會在12年前當陳家利用「私校法」修訂偷天換地修訂高醫大董事會捐助章程企圖變更校名、篡改創辦人、霸佔成高醫大唯一的捐助人時日本校友群起反抗並連合北美及校友總會投訴教育部，才及時糾正陳家董事會，讓其無法得逞。

2012年劉景寬承接任第六任校長，他上任時努力協助溝通校友會與董事會。然而劉校長服膺大學自治的精神與堅持創校史實的真相，不見容於陳家掌控的董事會。

劉校長依法行政不接受董事會的越權，董事會遂通過非法的校長解聘辦法，此法嗣後被教育部勒令廢除。校友會遂再燃怒火發動轉型正義，學校師生也揭竿而起發動透明革命。

從此為了防止高醫董事會把高醫家族化，非法擴權，高醫校友總會2015年開始向教育部、監察院、行政院甚至總統府陳情，要求高醫董事會要確認高医是公共財，在公開透明選舉下讓有能力的校友參加董事會、明訂董事有任期制共同協助校院的營運管理。

不料劉景寬校長任期滿了後，董事會卻在全盤掌控高醫一校四院首長人事後，更堅持不正名創辦人（捐助章程內）、堅持不正名附設醫院仍使用中和紀念醫院，已通過校務會議的創辦人校正碑被拆下、更使自由大樓變更回去啟川大樓。在在是想繼續把高醫公益法人變成私產！這是我們努力要成立全球校友會的原因之－。

高醫董事會更加鞏固其在高醫的控制，用他們一向的「挑撥離間」「惡用法律」讓校友總會充斥人頭會員，暗中惡意阻撓導致三次無法選出理監事，造成校友會第五屆理監事選舉耗費一年也無法完成，不僅達到他們癱瘓校友總會，為所欲為的目的更因此高醫校友總會在2020年12月17日被內政部解散。

今年台灣寒流屢屢來襲，在這冰冷的冬天將近五萬人的高醫大校友赫然發現找不到現在為止是大家精神依靠的「娘家」。

這一年半的鬧劇事實上校友們都看在眼裡非常明白癥結所在，起因於任期滿卸任的劉景寬校長願意臨危受命領導校友總會的理監事團隊繼續關心母校的發展。事實是大多數的校友及會員是愛護母校，希望校友總會「繼續要求高醫董事會改革」。

回想這五年來董事會從來不公開透明地和校友總會討論以達成共識，總是繼續他們的黑箱作業及用各種手段打壓，抹黑校友要求改革的行動。

那是因為我們的聲勢不夠大，和校友總會直接能夠連線的校友幾乎不到1%。

相信校友們都很捨不得47年來歴屆理事長及校友們為校友總會的犧牲奉獻。

所以請大家化悲憤為力量，請您在全球校友總會的網站，FB粉絲專頁就可以看到我們為了讓所有的校友都可以參加校友會，有參與感，登載了詳細的資料。非常歡迎你考慮加入「個人會員」或「自然校友會員」和校友們一齊為明日的母校貢獻心力。

3月7號即將成立的台灣高雄醫學大學全球校友總會不僅有「決策中心且負責教育傳承的理監事團隊」並在劉景寛校長的領導之下創設了「自然校友會員」。只要您已進入高醫就讀，曾經是高醫的學生或者已經從高醫畢業只要你認同本會的宗旨及任務，經過簡單的線上登記，不用繳任何會費就可以自自然然地成為我們全球校友總會的會員。

台灣已經晉升為世界IT科技產業大國而且培育了年輕有戰力的人才讓我們隨時可以接收到校友的聲音也可以瞬間發布決策中心的決定及民意調查。

創校近七十年高醫已經造就了許多掦名台灣及國際的傑出校友。此次王國照校長及余幸司校長也和劉景寬校長一様挺身而出和在台灣及世界傑出，德高望重的校友們擔任本會顧問。而且發起人也涵蓋各年齡層各縣市及各國的傑出有能的校友。

讓我們團結全球的校友使臺灣高醫大全球校友總會能早日完成其任務。為維護高醫的公益本質，發揚杜聰明博士創辦高醫的精神，提升高醫發展為國際一流大學，延續台灣醫學教育的使命而努力！

很遺憾的到這樣的地步了，現在陳家仍力圖再篡改歷史！並唆使校、院首長配合！

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