●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

英國高等法院宣判杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum下令用以色列製飛馬間諜軟體，入侵監控其前妻約旦公主Haya bint Hussein與她的律師的手機，派人在她住處附近跟監，以及綁架兩個女兒。開發飛馬間諜軟體的以色列NSO公司，因阿聯酋長用以入侵監控前妻，而與阿聯解約。

英國勞工短缺、運輸不足，迫使酪農業銷毀大量鮮奶。

法國派大使回澳洲重新建立雙邊關係。

祕魯總統Pedro Castillo接受同黨極左總理Guido Bellido辭職，以維持政治穩定。

日本

零售油價漲至每公升160日圓。

南韓

為達80%新冠疫苗接種目標，將為懷孕婦女接種。

中國

國際金融協會統計顯示中國債市9月資金外流81億美元。

印度

加密貨幣交易平台CoinSwitch Kuber募資2.6億美元，預估市值達到19億美元。

澳洲

12月起將停止將尋求政治庇護的非法移民送至巴布亞新幾內亞。

紐西蘭

7年來首度升息，升息25基本點。

印尼

測試航空燃料加入生質燃油飛行。

新加坡

美國默克藥廠與新加坡簽下供應採購合約將提供其口服抗疫藥物Molnupiravir。

越南

準備於12月起對低風險國家開放完整接種疫苗觀光客到重要觀光景點。

泰國

大雨洪災阿瑜陀耶古城40幾處寺廟遭水淹。

阿富汗

塔里班表示在喀布爾附近逮捕4伊斯蘭國成員。

重起發放護照後，數百民眾湧入喀布爾護照發行處。

柬埔寨

總理韓森要求法務部修憲，使國家高官包括總理在內不得有雙重國籍。

歐盟

重申保證巴爾幹6國入歐，但未訂下時程。

英國

勞工短缺、運輸不足，迫使酪農業銷毀大量鮮奶。

法國

建議醫療人員追加施打第三劑疫苗。

派大使回澳洲重新建立雙邊關係。

右翼脫口秀明星Eric Zemmour崛起，民調超越雷朋，打破僅馬克宏、雷朋兩強相爭局面。

俄羅斯

表示北溪二號天然氣管線有助降低歐洲飆漲的天然氣價格。

瑞士

疫情使11.3%瑞士人收入減少。對低收入與外籍勞工影響更大，分別為20%、17%人收入減少。

瑞典

與丹麥暫停為1991年以後出生年輕人施打莫德納疫苗。

美國

海岸防衛隊調查加州外海漏油事件，目前往船錨勾到管線方向偵辦。

加拿大

強制聯邦政府員工與運輸業員工施打疫苗。

墨西哥

墨西哥9月汽車生產因晶片短缺大跌33.3%。巴西跌21.3%。

巴西

兩大右派政黨決定合併為巴西最大政黨。

阿根廷

外長Santiago Cafiero接見烏拉圭外長Francisco Bustillo，是南方共同市場五國加強關係的一部分，之後Santiago Cafiero將前往巴西。

智利

2022年預算力主削減赤字，在收入預期降低7%情況下，支出大砍22.5%，2021年的大筆疫情紓困措施不會延續。

祕魯

總統Pedro Castillo接受同黨極左總理Guido Bellido辭職，以維持政治穩定。

堯里省原住民阻塞道路抗爭反對嘉能可Antapaccay銅礦。

以色列

開發飛馬間諜軟體的以色列NSO公司，因阿聯酋長用以入侵監控前妻，而與阿聯解約。

阿拉伯聯合大公國

英國高等法院宣判杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum下令用以色列製飛馬間諜軟體，入侵監控其前妻約旦公主Haya bint Hussein與她的律師的手機，派人在她住處附近跟監，以及綁架兩個女兒。

土耳其

宜家家居進一步將製造產地轉移到土耳其以降低成本。

伊拉克

與阿聯馬斯達爾公司簽署1吉瓦台陽能合約，將於伊拉克興建5座太陽能發電場。

黎巴嫩

總理 Najib Mikati表示已簽署法案移除所有可能與貝魯特爆炸案有關人士的免責權。

衣索比亞

總理阿比新內閣中留任財政部長、外交部長，新任命原網路安全局長Abraham Belay 為國防部長。

卡達

外長訪阿聯，兩國關係持續解凍。

阿曼

熱帶風暴Shaheen 造成11死。

中非共和國

叛軍突襲車隊造成12死。

喀麥隆

總理 Dion Ngute前往分離主義地區演講遭機槍射擊打斷。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁