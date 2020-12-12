全力投入烘焙的鍾芯誼，結合傳統糕餅與西式甜點，讓生活中常見伴手禮也有不同的層次。不管是招牌生乳捲，或是入選「桃園十大伴手禮」的糕餅，都是她多方嘗試、力行健康目標所製作的糕點。

行政院農糧署舉辦的2019年全國特色米製伴手禮創意競賽，鍾芯誼以「果香貝殼酥」與「蕾萌司」兩項作品奪下冠軍，外觀雖與傳統糕餅相似，但內餡搭配卻搭載著西式甜點的巧思，這種創意的展現來自鍾芯誼在日本的學藝經驗。

職人精神 貫徹硬派作風

在日本求學時，鍾芯誼偶然被路旁甜點店的開放式廚房吸引，開啟她想從事烘焙的契機，家人曾為她分析這條道路的艱辛，但她還是抱持挑戰自己的決心，進入「織田製菓專門學校」學習西式甜點。

這段訓練相當扎實，而讓鍾芯誼最難忘的，莫過於日本的職人精神。在店鋪內外場實習課程中，有次同學製作的泡芙未臻完美，師傅二話不說地把整批產品丟掉。「我們只能呈現最好的給客人！」這一幕令她印象深刻，而這句教誨及敬業態度，在她回到台灣、加入家中糕餅舖經營至今，仍銘記於心。



鍾芯誼在烘焙時神情專注認真，對製程十分要求。圖／林冠良

健康糕點 堅持天然食材

鍾芯誼在日本就常用視訊，與製作過傳統糕餅的父親交流烘焙心得。由於學校教授的主要為偏甜的法式糕點，而為了讓喜愛甜食的爺爺吃起來少點負擔，她最常和父親討論的，就是如何製作低糖、低脂的糕點。

這樣的想法後來成為她製作糕點的堅持。除了用新鮮生乳製作一系列招牌蛋糕，她也積極和台灣小農合作，使用天然食材進行烘焙。鍾芯誼驕傲地說，自家蛋糕從不用罐頭水蜜桃或櫻桃，只使用草莓、奇異果、葡萄、藍莓以及柳橙這5種新鮮水果裝飾，讓顧客可以吃到美味又吃得健康。

嚴謹更創新 成就冠軍作品

兼採西式甜點與傳統糕餅特色的鍾芯誼，不僅追求用料品質，也講究內餡層次，她的產品總是兼具創意與口感。

像是獲獎的果香貝殼酥，需從熬煮金鑽鳳梨與土鳳梨開始，依序加入百香果、芒果丁，最後再蓋上紫薯製成的外皮進爐烘焙。這一道道工序，鍾芯誼說起來容易，卻是她失敗無數次得出的成果，努力不懈地試作與創新，也使她一舉拿下全國冠軍的殊榮。



「蕾萌司」（圖左）與「果香貝殼酥」（圖右）皆使用低熱量的米穀粉製成。圖／林冠良

不論是贏得比賽還是入選伴手禮，對鍾芯誼來說最重要的，還是客人對自家產品的喜愛。就像父親一直提醒她的，「要把客人當家人，運用真材實料，製作新鮮、好吃的產品。」她秉持健康、自然、創新的原則製作，在傳統中加入創意元素的同時，也用心將低負擔的糕點帶給每位客人。

※本文轉載自 《桃園誌》No：66