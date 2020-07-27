美國名作家詹姆斯·布拉德利（James Bradley）（中）認為，中國的專制政治鐵板一塊，不可能自由民主化。要中國民主化，根本就是海市蜃樓。美國、西方民主國家只能接與之和平共存，不要妄想演變中國。圖／擷自維基百科，公有領域

人有自由民主的DNA，也有專制獨裁的DNA，兩者纏鬥不停，死亡慘重。那就是人的原罪。

二戰後中國專家的論述主軸，不離兩千年根深蒂固的中國專制政治，有人稱之為超穩定的專制體制，牢不可破。在此論述下，現實主義者認為要強硬對付中國，維持權勢平衡。自由主義者認為要與中國對話、交流、溝通、整合。兩者都有人認同歷史終結論，自由會戰勝專制，中國經濟發達後，會走上自由民主人權的康莊大道，世界大同，天下和平。

我一直徘徊在兩論之間，80年代的中國之春和64天安門，看到民主化的中國，之後中國經濟和軍國崛起，尤其是習近平更加專制獨裁，我看到中國民主化的倒退、失望；但沒絕望。我同意超穩定專制論，但認為100年、200年後中國還是會走民主化的道路。中國的專制政治不是鐵板一塊。

2016，美國名作家James Bradley出版鉅作、The China Mirage: The hidden history of American disaster in Asia（中國海市蜃樓──美國在亞洲慘敗的隱藏歷史），最近引起轟動。他從鴉片戰爭開始看美中關係，引經據典，鉅細靡遺，詳述1百年來美國中國政策的大錯特錯，令人怵目驚心。

他的主軸論點很簡單。認為美國的中國專家、決策者大錯特錯，錯誤認為中國文明發展會和西方一樣，遲早會民主化、現代化。他認為中國的專制政治就是鐵板一塊，很難、甚至不可能自由民主化。要中國民主化，根本就是海市蜃樓，不可能就是不可能。美國、西方民主國家只能接受專制中國，與之和平共存，不要妄想演變中國。他說，因為美國的錯誤中國認識和政策，造成人類大災難，相互慘殺，死亡千萬、億萬。

很有說服力，但我不同意。我還是認為，99年不能，1百、2百年後中國民主化，還是可以期待。

最近看到他在電視上接受深入訪問，他在細述大作主題後，輕輕加上一句話，台灣一定是中國的一部份。讓我聽得心驚肉跳。

我想到小英總統的中華民國台灣現狀，感覺她維持現狀、很務實、很現實、很穩重、很成功，但逃不掉專制中國的魔掌。在她的現狀下，看不到台灣獨立建國的願景，看到的是Bradley的龐大mirage。台灣獨立也是海市蜃樓。（2020/07/27）