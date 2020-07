人有自由民主的DNA,也有專制獨裁的DNA,兩者纏鬥不停,死亡慘重。那就是人的原罪。

二戰後中國專家的論述主軸,不離兩千年根深蒂固的中國專制政治,有人稱之為超穩定的專制體制,牢不可破。在此論述下,現實主義者認為要強硬對付中國,維持權勢平衡。自由主義者認為要與中國對話、交流、溝通、整合。兩者都有人認同歷史終結論,自由會戰勝專制,中國經濟發達後,會走上自由民主人權的康莊大道,世界大同,天下和平。

我一直徘徊在兩論之間,80年代的中國之春和64天安門,看到民主化的中國,之後中國經濟和軍國崛起,尤其是習近平更加專制獨裁,我看到中國民主化的倒退、失望;但沒絕望。我同意超穩定專制論,但認為100年、200年後中國還是會走民主化的道路。中國的專制政治不是鐵板一塊。

2016,美國名作家James Bradley出版鉅作、The China Mirage: The hidden history of American disaster in Asia(中國海市蜃樓──美國在亞洲慘敗的隱藏歷史),最近引起轟動。他從鴉片戰爭開始看美中關係,引經據典,鉅細靡遺,詳述1百年來美國中國政策的大錯特錯,令人怵目驚心。

他的主軸論點很簡單。認為美國的中國專家、決策者大錯特錯,錯誤認為中國文明發展會和西方一樣,遲早會民主化、現代化。他認為中國的專制政治就是鐵板一塊,很難、甚至不可能自由民主化。要中國民主化,根本就是海市蜃樓,不可能就是不可能。美國、西方民主國家只能接受專制中國,與之和平共存,不要妄想演變中國。他說,因為美國的錯誤中國認識和政策,造成人類大災難,相互慘殺,死亡千萬、億萬。

很有說服力,但我不同意。我還是認為,99年不能,1百、2百年後中國民主化,還是可以期待。

最近看到他在電視上接受深入訪問,他在細述大作主題後,輕輕加上一句話,台灣一定是中國的一部份。讓我聽得心驚肉跳。

我想到小英總統的中華民國台灣現狀,感覺她維持現狀、很務實、很現實、很穩重、很成功,但逃不掉專制中國的魔掌。在她的現狀下,看不到台灣獨立建國的願景,看到的是Bradley的龐大mirage。台灣獨立也是海市蜃樓。(2020/07/27)