布魯塞爾宣布，北京已經向歐盟承諾批准一項禁止使用強迫勞動的國際公約。此外，美國國會眾議員也表示，多家組織的調查報告進一步證實，大規模強迫勞動是中國政府在新疆暴政的一部分，呼籲國際社會團結起來、共同應對北京暴政。

布魯塞爾：北京對歐盟承諾「禁止強迫勞動」

歐盟委員會星期二（12月29日）表示，北京已經表示同意採取「繼續和可持續性努力」批准禁止使用強迫勞動的國際公約。布魯塞爾和北京計劃在最近就一項拖延已久的投資協議達成協議。

新聞網站《政治》（POLITICO）引述一位歐盟官員的話說，經過幾個月的深入討論，中國在談判的三大主要問題上做出必實質性承諾。這三大領域是：市場准入、平等競爭環境和可持續發展。

一些歐洲政界人士對中國在香港的對人權和民主的打壓，以及中國政府在新疆使用維吾爾族人強迫勞動的問題表示了擔憂。

歐盟官員強調，根據這項協議，中國將「首次」同意「關於可持續發展的切實規定，其中包括環境和氣候方面的規定，如執行《巴黎協定》以及企業社會責任和勞工的使用」。

這位官員特別指出，中國同意採取「繼續和可持續性努力」，尋求批准兩項基本的國際勞工組織準則：《強迫勞動公約》（C029）和《廢除強迫勞動公約》（C105）。

非政府組織：「藍思科技」涉嫌使用新疆強迫勞工

華盛頓非政府組織、科技調研項目「技術透明項目」（Tech Transparency Project）調查發現，蘋果手機iPhone 長期和最知名的供應商「藍思科技」（Lens Technology），被指控在其工廠裡使用來自中國新疆的維吾爾族強迫勞工，再次引發對蘋果公司在中國的人權紀錄的關注。

《華盛頓郵報》獨家獲得了「技術透明項目」發現的這些文件，並在12月29日的報導中披露了數千名來自新疆的維吾爾族工人是如何被派到「藍思科技」工作的情況。此外，根據「亞馬遜」和「特斯拉」兩家公司的年度報告，「藍思科技」也是這兩家公司的供應商。

「技術透明項目」執行主任米歇爾·庫珀史密斯(Michelle Kuppersmith) 對美國之音表示，這項研究表明，從審查制度到使用強迫少數民族勞工，「蘋果公司是中國政府一系列最惡劣侵犯行為的同謀」。

「蘋果在供應鏈和產品銷售方面都依賴中國這個對人權暴行負有責任的專制政府。」庫珀史密斯說。

據一些人權組織說，「藍思科技」是至少五家與蘋果供應鏈相關的公司之一，這些公司目前與中國新疆涉嫌強迫勞動有關聯。「而藍思科技」使用強迫勞工有長期且有據可查的歷史，可以追溯到蘋果公司生產iPhone 的早期。

「技術透明項目」認為，他們的研究表明，蘋果在其供應鏈中使用強迫勞工，遠遠地超出了該公司所承認的程度。

蘋果公司發言人喬希·羅森斯托克（Josh Rosenstock）說，公司已經證實，「藍思科技」公司沒有接收任何來自新疆的維吾爾族工人。他說，蘋果公司今年早些時候，也已經確保了其他供應商都沒有接收和使用來自新疆的維吾爾族勞動力。

蘋果公司的發言人稱，「蘋果公司對強迫勞動持零容忍的態度」，並且表示，公司在對每個供應商進行評估和突擊審查時，努力確保不存在任何強迫勞工的情況。任何違反蘋果公司政策的行為都必須承受直接的後果，包括終止與其業務的可能。

「如果蘋果公司想要不辜負公眾對人權的支持，它需要重新考慮其自身在中國的地位。如果公司不採取行動，美國國會和拜登政府很可能會採取行動，」 技術透明項目」的執行主任庫珀史密斯對美國之音說。

中國官員一直否認新疆存在維吾爾族民眾強迫勞動的存在，稱將一些維吾爾族青年組織起來是集中接受職業培訓，而不是強迫勞動。

不過，新聞網站「BuzzFeed News」12月28日發表的一份最新報告說：「中國在新疆新建了100多個設施，不僅可以把人員監禁起來，還可以強迫他們在現場的專用廠房里工作」 ，稱這一結論是根據政府記錄、採訪和數百張衛星圖像來佐證的。

美國國會眾議院外交事務委員會首席共和黨議員兼國會「中國問責小組」主席邁克爾· 麥考爾（Michael McCaul）當天針對這一報告發表聲明稱，這份報告有助於進一步證實，大規模的強迫勞動制度是中國共產黨在新疆暴行的一部分。

「中共將全球供應鏈拖入其拘留營的圍欄內，可能迫使消費者（包括美國人）充當腐敗的中共供應鏈的不知情參與者。國際社會必須團結起來，反對中共犯下的暴行，迫使他們停止犯罪行為，」 麥考爾說。