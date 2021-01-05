當全球人類籠罩在COVID-19（新冠肺炎）疫情風暴中，全球貧窮及工業化國家，數百國的經濟生活面臨空前浩劫，無一倖免。台灣在蔡英文總統暨賴清德副總統的領導下，任命衛福部陳時中部長帶領同仁將士用命，日夜辛勞，抵擋疫情擴散，卓然有成，台灣一躍成為全球的模範生。

台灣廣告主協會創立宗旨為：促進工商產業繁榮、維護社會善良風俗、建構美好生活環境、協助社會祥和進步。基於延續防疫工作必要性，阻斷疫情擴散人人有責，今（5）天中午12:00〜13:00，在彰化市公所清潔隊（彰化市仁愛東街17號），展開「全民潔車自愛、擦亮台灣」公益活動。現場特邀請彰化在地子弟創辦的「無雙樂團」擔任開幕演出及洗車公益大使。

廣告主協會呼籲台灣人珍惜清新、安逸、乾淨環境及養成良好的衛生生活習慣。開車出門倍覺風光，如能敦親睦鄰相互推動，促使社會慰為一股整潔風氣。不酒駕、戴口罩、防疫同心，減少車禍事故，快快樂樂出門、平平安安回家。

第一、倡導出門牢記佩戴口罩。

第二、勤洗手。

第三、將愛車清潔擦拭乾淨。

此次公益活動由：彰化市公所，台灣廣告主協會，南六企業股份有限公司／聯合主辦。第一名店股份有限公司、動腦雜誌、彰化埔心鄉公所、國立彰化高級商業職業學校、彰化客運、台灣大車隊、福和會、台灣設計協會、亞太自由婦女協會、國際聯合汽車美容協會、美車邦車體美妍、怪怪貿易有限公司、上洋產業股份有限公司、無雙樂團／共同協辦。