清明假期突然7萬人，而且多數是年輕人聚集在墾丁，迫使疫情指揮中心立即發出國家級警告，人群也立即散去，這點值得欣慰，但也令人十分不安。圖／Pixabay（資料照）

台灣長期在中國威脅下，但也長期缺乏危機感，也就是亡國感。到了去年香港爆發反送中運動，以及習近平加強對台灣的威脅，這個亡國感才變得現實起來，然而看來還是不夠。這次武漢肺炎肆虐，台灣人有些危機感，然而還沒有連上亡國感，所以清明假期突然7萬人，而且多數是年輕人聚集在墾丁，迫使疫情指揮中心立即發出國家級警告，人群也立即散去，這點還值得欣慰。因為這些年輕人不是有意涉險，而是「不約而同」聚集到墾丁，正如228連假不約而同跑去台東。

「亡國感」其實也是要從小教育起，加上個人經受的苦難才會受到重視與現實化，但是要每個人都經受亡國經歷也不可能，所以如何加強教育，以史為鑑就相當重要。

我從小經受的亡國教育應該是小學課本裡的「最後一課」，後來學習英語時，這篇文章也列在課本裡。這是法國作家阿爾豐斯·都德於普法戰爭後法國割讓亞爾薩斯與洛林兩州後的1873年發表的。

中國的亡國教育，我印象最深的是南宋建都臨安（杭州）以後林升所寫的詩：「山外青山樓外樓，西湖歌舞幾時休？暖風薰得遊人醉，直把杭州作汴州。」台灣成為四小龍之一，1990年代初期股市飆升時，我的感受最深。那時的「蔣介石集團」已經習慣偏安一隅，而民進黨沒有同中共打過正式的交道，以為自己與國共內戰無關，他們是統戰對象而可以倖免。1996年中共發射導彈，因為美國航母保護而心安理得，從而缺乏奮發圖強的雄心與克難精神。

當然，以前有關亡國感的愛國主義教育都是有偏差的，就是缺乏普世價值的內容而成為單純的民族主義，因此也很容易被獨裁者所利用。

從討論「一例一休」暴露出的「貪玩」（台南謝醫師最近對不顧疫情而堅持出國旅遊的台灣人的評語）心理讓我十分不安，然而我們這一輩很難說話，因為很容易被看作「倚老賣老」而起反作用。所幸香港年輕人的苦難與悲慘遭遇，才使台灣的同輩人有所醒覺。然而香港最近表面上比較平靜了，而武漢病毒有別於槍砲催淚彈，因此「亡國感」可能相對減輕。然而病毒對美國的傷害如果引發習近平的誤判而敢於冒險，戰火就可能在台海冒起。

全球處於準生化戰爭狀態

目前全球實際上已處於準生化戰爭狀態，雖然看不到硝煙，卻是真正的準戰爭，這個準戰爭有可能會轉化為「熱戰」，台灣將處於第一線，台灣不可不做最壞的思想甚至是物質準備，否則一旦戰爭真正降臨會驚慌失措，那時中國在台灣的第五縱隊會趁機散佈各種流言擾亂民心軍心，你如果缺乏準備就會相信他們說的話，從而讓他們的裡應外合得逞。那時台灣即使沒有亡國，也會受傷很重，損失很大。

所以只要疫情蔓延還沒過去，只要習近平還在台上，中國還保持一黨專政，台灣人就必須有危機感、亡國感。我不是反對旅遊和玩耍，正常人不可能長期生活在高度壓力之下，但是我們要善於審時度勢，在適當時候放鬆自己，乃至放鬆的程度，苦中作樂也是一種技巧與藝術。這次雲集墾丁，不要怪罪年輕人，這是不約而同的「共識」；也不要太責怪疫情指揮中心，因為平時比較嚴厲而要展現出一些人性，因此沒有想到會集中到墾丁，也許事先勸導「分散放鬆」比較好一些，沒有人是十全十美，思慮周全的，只要善於吸取教訓改正就可以。我很討厭事後諸葛亮。

上天一直在保佑善良力量的台灣，希望這次也可以避免疫情大爆發，同其他民主國家一起走完這次的逆境，創造新的世界秩序，包括不要太貪玩，不要把利益看得太重。