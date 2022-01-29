伊莉莎白（Dr. Mrs. Elizabeth Christie Ferguson），1868年4月3日出生於蘇格蘭的格拉斯哥，他的父親約翰克里斯提，年輕時擔任過醫師助理後來成為藥師，伊莉莎白是長女，下有三個弟弟，四個小孩都受良好教育被栽培成為醫師。伊莉莎白小時就天資聰穎，學生時代成績優異，19歲進入醫學院，24歲時以第一名畢業隨即考取三重醫學學位（內科、外科和藥師）的認證，當時若留在故鄉行醫正是大好前程。但她選擇了一條人跡罕行的道路，自願從事海外醫療宣教工作，為上帝宣揚福音並服務偏遠的弱小兄弟，1891年伊莉莎白遠渡重洋來到東方的島嶼福爾摩沙台灣，當時還是清朝統治下的化外之地，公共衛生落後欠缺現代醫療，是未開發的瘴癘之地。

伊莉莎白醫師在當時的台南府城開始學習台灣本地語言，同時認識了來自蘇格蘭的傳教士宋忠堅牧師，兩人於1892年結婚，並同心協力投入了醫療宣教工作，整天忙碌不眠不休的在南台灣四處奔走。他們的第一個女兒在1893年6月4日出生，取名Hazel Lombay Ferguson就是紀念女兒出生的地點Lombay，就是今天的小琉球，可見當時伊莉莎白醫師懷有身孕，人在偏遠的小琉球，忙碌工作意外地在當地生下了老大。1894年10月11日她又生下的老二，為了繼續忙碌四處照顧病人，他們夫婦倆只好請本地保母照顧小孩，伊莉莎白醫師最大的貢獻在於接生及照顧婦女兒童的健康，當時台灣社會還很保守許多婦女不願接受男性醫療宣教士看病，但對當時唯一的女醫師則信賴有加，所以她的病人特別多而且都是免費診療，她也不收病患任何答謝的禮物，她只依賴教會微薄的生活津貼，自己刻苦耐勞竭盡全力照顧病人，南台灣的炎熱氣候和傳染疾病終於使伊莉莎白醫師病倒，1896年她被送回蘇格蘭養病幸而康復，又生下了老三。

1898年她又帶著孩子回到思念的台灣，伊莉莎白醫師回台後又開始廢寢忘食的投入工作，她經常為了幫人接生，三更半夜外出往診，在台灣九年的醫療工作中救了數以萬計的病患，當時在南台灣傳教的甘為霖牧師說：「她一向生氣勃勃、充滿活力、令人喜歡，更不會因自己的能力堅強和拼命努力而想得到獎賞。」可見她謙虛為懷待人和善讓男性宣教士也敬佩不已，英國的女傳教士協會也以她為榮，大力募款支持她的事工。1900年12月她在前往木柵（今高雄內門）途中第二次病倒被送回新樓醫院，經英籍安德森醫師救治四十多天仍無起色，於1901年1月17日病逝，享年33歲，葬於台南北門外教會公墓，出殯時沿途的台南民眾放聲痛哭，許多人感念她的奉獻。這一位外籍來台的第一位女醫師，將她的生命和寶貴的青春完全獻給了台灣。