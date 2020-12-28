期望度過邪惡煩人的一年後，新的一年能帶給我們一線溫暖與曙光，如同《四季》裡1月「在壁爐邊」的火苗，迎接人生的新春天。示意圖／Pixabay

人生如天候一樣，有四季的起伏。但是天候的四季有其規律性，幾乎年年如此；人生可不同，幾乎完全由周圍環境與自身的遭遇來決定，可以是非常的變幻無常與難以預測。

年尾受邀出席了連續兩場音樂會，才有點醒覺到，這一兩年來，周圍環境的衝擊，讓我幾乎完全失掉生活中對音樂的興趣。

首先是忙著去年8月出版我的回憶錄，感覺是在為自己辦後事，對自己的一生做了交代。接著是香港的反送中運動，暴力遮蓋一切，還談什麼人生樂趣？今年武漢肺炎流行，壓縮生活空間，也失去其他興趣；等稍微寬鬆，美國緊繃的選情又讓人七上八下。想放空自己，想逃避現實，明明音樂是個良劑，卻已經懶到完全不想打開身邊的音響，似乎處在冬天的休眠狀態。這兩場音樂會，終於把我拉回稍微正常的人生。

前一場以台灣名曲為主，是這些年來的文化藝術營養，重燃在地的人生情景。第二場則完全是西方古典樂曲，紀念貝多芬誕辰250週年與柴可夫斯基誕辰180週年。

音樂撫慰悲傷的靈魂

第二場全是鋼琴獨奏，相對交響樂等，顯得很孤獨。我的CD中，最少的就是鋼琴獨奏，只有心情最惡劣，需要安靜時才會去聽它。今年這個不平靜的冬天，出席一個鋼琴獨奏的音樂會，該是天意吧？

這場是號稱「天使手指」的鋼琴演奏家陳瑞斌的演出，演出曲子是柴可夫斯基的《四季》及貝多芬的《月光》與《熱情》奏鳴曲。貝多芬這兩部作品比較熱門，天使手指如同流水行雲。柴可夫斯基作品體裁與題材繁多，我比較喜歡的是他旋律優美的芭蕾舞曲與氣勢磅礴的《第一鋼琴協奏曲》，「四季」則是偶然聽過片段。雖然有多位西方音樂家都有《四季》的作品，但是我對俄羅斯的文化藝術特別傾心，所以對它的《四季》興趣也盎然而生，尤其陳瑞斌在奧地利師從俄羅斯鋼琴大師貝爾曼，在俄羅斯與東歐有許多演出，他演繹的俄羅斯《四季》當然更為傳神。

與往常聽鋼琴獨奏一樣，我是閉著眼睛聽的，以免受到其他干擾。但這次在聽了幾段以後，突然想起這是在音樂廳，而且難得自始至終的《四季》全套，說明書裡也列出十二個月中每個月的主題，我應該把演奏的主題好好咀嚼才是更好的享受與學習。但是現在演奏到哪一個月呢？我只能拿著說明書去分辨演奏到哪一月份。這有點是對我的考試，能否及格？

我喜歡的俄羅斯民歌中有《三套車》、《茫茫大草原》，也心醉於電影《齊瓦戈醫生》的雪景與雪橇，還有史達林時代歌頌農村豐收（其實農業一直是他們的經濟問題）的歌曲；28年前的6月上旬還到過聖彼得堡與莫斯科感受過它們的「白夜」。但是《四季》中的「白夜」放在5月份。我在5月抓到了白夜的神髓，在6月的「船歌」想到了聖彼得堡的夏宮，到了7月「收割」與8月的「豐收」的歡樂旋律，我肯定了我的考試是及格了。但是到了11月的「雪橇」，才聽到整個曲子中我最熟悉的旋律。12月的「聖誕節」演奏完畢時，鋼琴家本人也隨著舞曲旋律的結束，整個人立即彈跳起來，觀眾也立即報以熱情的掌聲。

盼新的一年能帶來溫暖與曙光

演奏的日期也是接近聖誕節，時空相接，觀眾也因情入景。所以今年的聖誕節，我按照慣例，拿出聖誕曲子，開了音響來聽。去年我幾乎忘記過了聖誕節，第一次在離開中國後沒有在聖誕節聽聖誕音樂。既沒有在家聽，也沒有在外面逛百貨公司或在餐廳進餐時聽。整個思緒全被香港的暴力罩住，至到今年這兩場音樂會才讓我稍微還神。

西方古典音樂與民歌的精靈曾經伴隨我在中國度過艱難的前半生，沒有想到人生的最後旅程還需要它的精神慰藉。可見活在這個世界是多麼的艱難，只是因為有中共這個撒旦還留在人間。他們甚至連聖誕節也不讓人過了，也就是連正常人的精神生活也要剝奪掉。我不是耶穌的門徒，可是西方國家的政客與大亨那些號稱是耶穌的門徒，竟還缺乏我這種認識，與魔鬼共舞而成為半人半魔。他們在「冬至」過後，必須有個「驚蟄」；在受難後，有個復活；否則他們勢必完蛋。期望度過邪惡煩人的一年後，新的一年能帶給我們一線溫暖與曙光，如同《四季》裡1月「在壁爐邊」的火苗，迎接人生的新春天。



作者：但是《四季》中的「白夜」放在5月份。我在5月抓到了白夜的神髓，在6月的「船歌」想到了聖彼得堡的夏宮。示意圖／Pixabay，民報合成