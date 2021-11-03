10月24日、25日、30日及31日連續兩個周末，台北東區街頭出現「黃背心」機車隊，在街頭宣傳「法稅真改革、良心救台灣」理念，而政府官僚不聞不問。對照著2018年1月17日，法國巴黎曾出現「黃背心」民眾抗爭活動，法國總統出面保證改革賦稅不公，還給納稅人一個公平而合理的稅負，後來得到圓滿解決。

曾任財政部稽核組稽核張進德博士2019年5月出版《賦稅改革方向：兼剖析稅捐訴訟爭議判決》，在該書自序指出「但稅務風氣雖好，部分稅官雖不收賄，卻違法濫權課稅。財政部賦稅高官不接地氣，不瞭解基層稽徵實務，所制訂租稅政策荒腔走板，所發布的解釋令違法違憲，再加上行政法院形同虛設，功能不彰，無法保障納稅人合法權益，更無法制衡少數稅官違法課稅。」

有關「解釋令」問題，前財政部長王建煊先生在2011年曾有一段告白，「我做財政部長時，一定有很多亂七八糟，這種不食人間煙火的解釋令出來，讓人民非常難過的，但是我們並不知道……。所以我說，我是個罪人。」可為佐證，該項「解釋令」的問題，迄今仍然存在。

戒嚴時期民眾日報李哲朗董事長在該書序言指出，「司法的不公、賦稅的不義，已到了民怨沸騰、人神共憤之境。……。現行稅法架構，仍停留在民國50年代，其條文規定大多違反法律保留原則、法律明確性原則、比例原則等憲法及行政法的規定，造成租稅災戶比比皆是，無法伸冤。因為行政法院的法官沒有財經會計背景，又趨於保守的態度使行政法院淪為橡皮圖章，更助長稅務機關可以為所欲為查稅。」



張進德博士2019年5月出版《賦稅改革方向：兼剖析稅捐訴訟爭議判決》。圖／作者提供

政府有責保障納稅人權益

又指出，「而財政部也動不動就發布違法違憲的解釋令作為課稅依據。……。單從所得稅法第24條，財政部就發布了221則解釋令（民國102年12月版），足以證明該條文違反了「法律明確性原則」而無效，且221則解釋令也違反了「法律保留原則」而無效，但國稅局卻作為課稅依據，納稅人充滿了無奈，60多年來企業大部分都以兩套帳來因應，這乃是國家的恥辱。」

該書第13頁敘述兩件稅務冤案，其一為大聯菸酒稅案，另一為太O門學會（按即太極門氣功養生學會）負責人敬師禮係屬捐贈卻被認為是補習班學費收入案，歷經20多年的審判，認定反反覆覆至今未能結案。一個稅法案件竟拖延20多年未能解決，足證現行稅捐行政救濟制度毫無公平、公正可言。

我們發現目前稅制、稅政、稅法的問題重重；雖然2016年制定納稅者權利保護法，但財政部高官們仍保持50多年來的傳統觀念及態度「心中只有稅收沒有法律」；在2019年聯合國人權兩公約已國內法典化，有關賦稅人權的推動與強化，甚為重要；而冤案稅災問題相當嚴重，期盼政府官員拿出良心，發揮智慧，「才能面對問題、解決問題」，否則大部份是弱勢族群的稅災戶，只有暗夜哭泣，求助無門，這不是人權社會的常態。



作者在參與法稅改革活動中演講。圖／作者提供