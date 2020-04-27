內政部依政黨法規定要求婦聯會轉型為政黨，26日為最後期限，婦聯會將面臨被解散清算，內政部次長花敬群今（27）日表示，依政黨法規定，未在法定期限內補正，今天時間到了發出公文，就依法行政，該清算就清算。

內政部今天表示，原依「人民團體法」備、立案的政黨、政治團體，前者如未完成章程修正及法人登記，後者如未轉換為政黨者，內政部已開始依政黨法43條規定，在今天起辦理203個政黨廢止備案及42個政治團體廢止立案相關事宜。

內政部指出，政黨及政治團體原是由「人民團體法」所規範，政黨法自2017年12月6日公布施行，依該法第43條規定給予政黨及政治團體2年補正期間，即在去年12月7日前應就其組織、章程等事項進行修正，以符合政黨法規定。內政部在此期間，多次以公函、辦理說明會、召開記者會、發布新聞稿及電話、電郵聯繫等多元方式，使各政黨及政治團體知悉政黨法相關規定及應行辦理事項，確實積極輔導政黨及政治團體補正作業。

此外，內政部在2年期限屆滿前，在去年11月11日通函給各政黨及政治團體促其儘速完成改正，後又依12月間召開的政黨審議會決議，給予政黨4個月的補正期限，政治團體部分，也比照給予4個月緩衝期，換言之，已給予尚未完成補正的230個政黨及45個政治團體2年4個月的補正期。

花敬群今天赴立法院內政委員會備詢，他在會前受訪時說，政黨法民國2017年12月三讀通過後，已經歷2年又4個月時間，今天4月27日，4個月的時間已經到了，當然會依法進行相關處理。

花敬群強調，「政黨法」的過程讓所有政治團體可以各就各位，選擇最適合他們的方向，內政部在2年多期間該通知的、該協助的都盡力做到，今天時間到了，法律怎麼規定，當然依法行政，如果今天內政部發出公文，後續就依法處理，該進行清算就清算，婦聯會後續組織要改組或成立新團體，還是要依法去做。