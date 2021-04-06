據美國政府及智庫判斷，「新冷戰時期」可能會拖數年或更久，在這期間中共會因為「壓力」、「誤判」或「習近平好鬥的個性」而對台動武的可能性相當高，台灣全體國民必須嚴肅面對這個問題。圖／擷自人民網

最近媒體報導，曾參與模擬中國解放軍武力攻台兵推的美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）軍事分析師大衛奧克曼內克（David Ochmanek）指出，台灣空軍幾分鐘內就被殲滅，美國在太平洋的空軍基地受到攻擊，馳援的美軍艦隊和戰鬥機被中國大陸遠程導彈攔截，使得馳援時間拉長。因此解放軍可能在幾週甚至幾天內，就有辦法「攻佔台灣」。美軍只會被打得落花流水，且美國在亞太地區的基地、航空母艦都將受到重創。

真實情況應該不會這麼慘，台灣人民不必過度擔心，這表示美軍「料敵從寬」的戰略思維，但是必須保持警愓，並不斷思考如何增進台灣的防衛能力。從最近的新聞報導可以看出，美國政府正為台灣的防務焦慮，也正在與其他國家如日本及澳洲等，商討如何「共同防衛台灣」。我們認為最有效的防護台灣方案就是「美軍駐台」，美國在日本與韓國都有駐軍，目前台灣的戰略地位並不輸於日韓，美軍駐台也就成為自然而然的事。再者，如果美軍駐台就無所謂「共軍攻台時，美軍會不會來協防？」或「美軍來得及馳援嗎？」等問題，因為美軍己經在台灣。

美導彈部隊駐台 台灣防衛能力倍增

美軍駐台最合適的兵種就是「導彈部隊」。導彈是21世紀的最佳戰爭武器，因為比起戰艦戰機，導彈的價格超便宜。如果配合人造衛星的導航，導彈可以精準打擊，而且容易移動與發射，是價廉物美的武器。台灣雖然是一個島嶼，卻擁有二百多座三千公尺以上的高山，崇山峻嶺正是隱藏導彈的好地方。

為了「安全」的理由，美國不肯把最先進的武器賣給台灣，這是可以理解的。駐台美軍就沒有這種限制，美國可以把最優良、最兇猛的短、中程飛彈部署台灣，不只是用於防衞也可攻擊，這是譲中共不敢對台灣動武的最佳方案。

美中兩國自從阿拉斯加會談後，幾乎走向全面決裂。中國正在聯合俄國、伊朗、朝鮮等「極權獨裁國家」，對抗美國所領導的「自由民主國際社會」，開啓「新冷戰時期」。兩大陣營之間刻意避開「軍事衝突」，在其他領域如「外交」、「經濟」、「科技」、「宣傳」等的鬥爭已經全面開打。依據美國政府及智庫的判斷，「新冷戰時期」可能會拖數年或更久，在這期間中共會因為「壓力」、「誤判」或「習近平好鬥的個性」而對台動武的可能性相當高。因此台灣全體國民必須嚴肅的面對這個問題。

這二、三年來的發展，台灣不再是小媳婦了，台灣的自由民主社會人人稱讚、防疫工作全球第一，科技產業名列前矛、位居美國印太戰略的中心點，因此台灣對「自由民主世界」的重要性日益增長，台灣人民必須大聲說出「台灣應該受保護，我們要美軍導彈部隊駐守台灣」。