作者指出，台灣的地位問題是二次大戰太平洋戰區留下的，在1971年10月25日聯合國大會第2758號決議，當時未做處理是一項明顯的史實。示意圖／擷自維基百科，網路、民報合成

依報導，美國跨黨派眾議員19日提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），對攸關台灣國際代表權的議題提出看法。法案指出，聯合國大會第2758號決議承認中華人民共和國為中國在聯合國組織唯一合法代表，但未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，也沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

報導另指出馬英九總統卸任前，對聯合國大會第2758號決議的解讀為「有人說第2758號決議和台灣無關，不知道他們怎麼會有這種想法，與事實相距太遠。」

前述馬先生對於聯合國大會第2758號決議的解讀，完全違背史實，令人遺憾。回顧歷史，在1971年當時中國國民黨政權的威權統治台灣，為維持其統治的正當性，力行「一個中國」的外交政策，導致台灣及台灣人民失去了參與聯合國及其週邊組織的機會，台灣淪為國際社會的孤兒，令人憤怒。

2011年10月22日政大陳文賢教授在「台灣地位與中華民國體制」學術研討會發表論文指出，聯大2758號決議案並沒有解決台灣的地位問題，此一問題台灣政府已經在過去推動參與聯合國案時，委請友邦向聯合國大會提及。事實上，1972年10月周恩來與季辛吉的會談中，周恩來向季辛吉表示，北京政府對阿爾巴尼亞的提案並不表示滿意，因為阿爾巴尼亞案的條文並沒有解決台灣的地位問題。（參照Foreign Relations of the United States Vol. XVII, China 1969〜1972, Document 164,pp.540〜541）

依當時國際時勢，阿爾巴尼亞提案如果將台灣地位與中國代表權問題同時處理，第2758號決議恐將無法產生也說不定。在49年前，1972年10月周恩來與季辛吉會談時，周恩來認為台灣的地位問題未獲解決，到今天，台灣的地位問題仍未解決，是一項事實。

平心而論，台灣的地位問題是二次大戰太平洋戰區留下的，在1971年10月25日聯合國大會第2758號決議，當時未做處理是一項明顯的史實。