高雄市長陳其邁(右)今上微微笑廣播網在扁主持的「有夢上水」節目與談，左為集團董座 廣播教父石川。(圖/陳俊廷)

高雄市長陳其邁今上微微笑廣播網在扁主持的「有夢上水」節目與談，這也是其在石川集團遷移至民族路後的首次微微笑廣播上線，今原本在中北部忙於公務的廣播教父石川也親自趕回高雄相迎。

石川集團總部去年從南高雄德順街遷移到北高雄民族路，為傳承本土文化，創辦人石川以推廣台語之美的初心，傳送「台灣上水的聲音」為志業，在德順街總部時多次舉辦「台灣媠噹噹」台語講古比賽，陳其邁曾應邀與會，也在電台專訪與談並在火線人物看板題字。

週日上午10點扁主持的「有夢上水」今進入第40集，與扁有師徒情誼的陳其邁一生迭創政壇紀錄，2020再創高雄市長得票率史上最高。父親陳哲男局長是扁市長任內櫃台降低微笑奉茶戶政革新的最大推手。1995陳其邁成為最年輕立法委員，1997以新生代加入寶島希望助選團，為民進黨贏得縣市長過半席次。扁肯定陳其邁1999引進「第三條路」的政治思潮，是他(扁)2000年大選「新中間路線」的大媒人。

陳其邁也是最年輕的立院黨團幹事長、院轄市長。2018市長一役馬失前蹄。2022市長連任高民調的信心與隱憂。2000、2005國慶煙火在高雄港，2021《重逢高雄港》。台積電投資高雄願景的《快樂的出航》上網微微笑影音《有夢上水》第四十集。