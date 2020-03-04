美國媒體《新聞周刊》取得美國國防部聯合參謀長每日情報摘要，報告指出，中國武漢肺炎(COVID-19)將在未來30天內可能爆發全球大流行。

報導指出，隨著武漢肺炎繼續在全球蔓延，分布在全球的美國國防部人員面臨的風險也不斷增加，其中，駐韓美軍（USFK）週二證實，一名駐紮在韓國Waegwan的卡羅爾營地的23歲士兵確診為感染武肺的軍人，而他的妻子的檢測也呈陽性。

一位五角大樓的官員也對《新聞周刊》表示，美國國防部不僅擔心武漢肺炎對軍事任務準備的影響，也考慮到可能暴露在外的回返成員無意中將肺炎病毒帶回美國的風險。

報導引述，國防部發言人Jessica R. Maxwell的說法稱，美國國防部已經制定應急計劃，並正在採取措施教育和保護美國的軍事和文職人員，家庭成員和基地，以防止武漢肺炎大規模爆發。目前美國軍方已經採取措施遏制武漢肺炎病毒的傳播，包括禁止現役軍人，國防部平民和承包商前往中國大陸，以及避免前往韓國。駐韓美軍服務成員還被禁止參加非必要的活動，例如去購物或去酒吧和電影院以及在餐館吃飯。

美國CDC以及相關官員認為，儘管美國尚未看到社區的持續擴散，對公眾的風險較低。但是，目前正在為此做準備，美國疾病預防控制中心國家免疫和呼吸系統疾病中心主任Dr. Nancy Messonnier更直言，武漢肺炎病毒擴散是不可避免的，只是時間問題以及多少人遭到感染而已。

根據美國國防部聯合參謀長每日情報摘要顯示，官員們正在為武漢肺炎可能對全球產生重大影響的可能性做準備。官員們預計，武漢肺炎將在未來30天內可能爆發全球大流行。國家醫學情報中心（NCMI）同樣也提出了大流行風險警告。