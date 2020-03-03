疫情中心指揮官陳時中今天宣布，新北家庭群聚由8旬老翁衍生的確診病例，包含一名印尼籍看護，相關接觸者採檢完畢都是陰性，宣布結案。圖/擷取自疫情中心直播

新北家庭群聚案由8旬老翁（案27）衍生的5名確診病例，包含老翁的妻子、兒子以及國小生孫子還有住院期間的印尼籍看護確認染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日宣布，相關接觸者全部採檢完畢都是陰性，27案可以宣布結案。

中央流行疫情指揮中心公布新北家庭群聚，案27的妻子（案30）、長男（案28）、次男（案29）以及11歲孫子（案31）一家9口已經有5人確診，後來連印尼籍看護也染疫，指揮中心調查，案27相關群聚接觸者828人，共採檢183人，其中5人陽性(案28至32)、其餘皆為陰性。

指揮中心統計，國內42例確診個案中，已有12人康復出院。針對案33、39、40境外移入個案接觸者，持續追蹤健康情形及採檢結果；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,151例，較前日新增125例，其中6,806例重症，2,943例死亡。

至於國際間累計9,720例確診病例，分布71個國家/地區；病例數以韓國4,212例、義大利1,835例、伊朗1,501例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本274例為多；病例中160例死亡，以伊朗66例、義大利52例、韓國22例、鑽石公主號6例、日本6例為多。