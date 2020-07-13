如果只是為了謀取教職，去偽造畢業證書和博士論文，了不起也不過是學術詐欺犯。但如果這是一個總統的行徑，這就不怎麼好笑了。示意圖／Pixabay

父母和老師從小教導小孩子不可以說謊。但是從小到大，人們為了各種各樣的理由，到底說過多少謊，可能連自己也無法記得清楚。於是說謊幾乎成為人類的原罪。而和說謊同性質的，就是cheating。Cheating常常比說謊更容易、更多采多姿。不說話也可以是欺騙的手段。裝裝傻、抓抓頭或巧笑倩兮隨便就可唬弄過去，運用之妙存乎一心。初出洞門的菜鳥記者，碰到老油條政客，三兩下就被擺平了。

人人都喜歡誠實的人，就因為我們知道，人生在世，誠實是多麼難、多麼不容易。所以在可以理解的範圍內，我們也能體貼別人的難處，不強人所難，就讓別人偶而撒個謊，心領神會或心照不宣，不加計較，大家輕輕鬆鬆過日子。有時好不容易碰到一個超乎尋常的老實人，有良心的人還會覺得佔了人家的便宜而不好意思起來。這是台灣人寬厚和具有人情味的ㄧ面。不過這樣說，不是要鼓勵你無條件、無上限容忍說謊。

台灣政客把選民當傻瓜

如果問路邊攤賣西瓜的小販，他的西瓜甜不甜，你要他怎麼回答你呢？如果你問小孩，今天在學校有沒有用功讀書，你期待小孩怎麼回答你？如此這般，我們對謊言變得見怪不怪，習以為常。對政客的謊言和欺騙，台灣的選民尤其顯得超級好騙，或不以為意。政見跳票、兩面三刀、背叛理想、背叛黨綱、上摩鐵搞婚外情，小事ㄧ樁、暗地裡搞政治通姦，才更可怕、滿口正義、三句不離台灣，其實心中只有權與利。今天台灣的政客們，把選民當傻瓜，個個奸詐狡猾，面目可憎。但這是選民自己造的孽，咎由自取。沒有是非，不講真理的選民，就會選出沒有是非，不講真理的政客。國家社會價值錯亂，就是姑息養奸的結果。

光是這樣也就罷了，但是假以時日，小政客會變成大政客；小官僚會變成大總統。政客的野心，隨時間而增長。小謊言、小欺騙會變成大謊言、大欺騙。剛開始如果只是為了謀取一個教職，去偽造畢業證書和博士論文，了不起也不過是騙取博士、教授頭銜的學術詐欺犯。如果只是一個立委或主委或黨主席，偶而吹吹牛，說自己得到一個半博士學位，大家笑笑就好。但如果這是一個總統的行徑，這就不怎麼好笑了。

本來當個醫生，人生也該心滿意足了。但是為了推銷葉克膜，2000年以來勤跑中國，教導葉克膜在器官移植手術的運用，而被質疑是否牽涉中國活摘器官的罪行。萬一將來被證實為共犯，對一個醫生來說，或許只是一個缺德醫生的恥辱。如果是一個台灣的總統，那台灣就可能和他ㄧ起成為國際醜聞。雖然他宣布參選市長是在2013，但是他的政治野心或許是在跑中國的時候就暗中在內心滋長起來的。他的政治野心也因為太陽花學運讓他看到可乘之機。他和蔡有秘而不宣的關係，讓他們把國家政治當作私人財產ㄧ般私相授受。而台灣年輕人的後現代現象，加上以二二八受難家屬的墨綠為訴求，騙取綠色選民的選票，逼使民進黨策略性助選，在在成就了他的野望。

但是福禍相依，爬得越高，摔得越重。二十年前和三十五年前犯下的錯誤，現在變成騎虎難下的窘境。或許將來有人要為了當總統而悔不當初呢。在我看來，他們的膽子實在有夠大。