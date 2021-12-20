一、我們的憲法是3/4總統制

我常常把台灣的憲法稱為「3/4總統制」，而不像法國一樣，法國學者杜偉傑把法國第五共和的憲法稱為「半總統制」，而我們國內的學者則常稱之為「雙首長制」。為什麼我會這樣稱呼呢？我舉一個簡單的例子來說，法國總統提名行政院長後，如果行政內閣被國會提出不信任案而將國會解散，並重新進行國會選舉時，如果總統所屬的政黨輸掉，那麼法國總統會任命在野黨的黨魁擔任首相，此時，法國的總統會跛腳，但仍有其權限，所以杜偉傑稱法國憲法為「半總統制」。但是，在我們國內，在阿扁時代，即使國會裡的民進黨是少數黨，但阿扁還是提名民進黨人當閣揆。因此，任何一個政黨，只要選上總統，那總統的位置不只安穩，而且只會在法案、預算等上面受到國會的限制，所以我稱之為3/4總統制。尤其如果總統所屬之政黨在國會是多數時，那總統就超越美國總統而有非常大的權限，美國總統要任命的許多官員，要經過上院同意，但台灣幾乎都不要。這麽一來，總統就很容易把國會當做橡皮圖章。如此一來，所謂的法案審議、政策辯論、預算之審議等等就很有可能根本不必顧慮在野黨乃至國會議員代表人民聲音之義務而很快通過，而這也很容易造成國家政策是由一人來決策，而使得決策之品質與內容出現有很多漏洞的現象。

小英總統在第二任比起第一任時，我個人認為好很多，她很注意民意，為了台灣的利益往美國靠攏，也為了台灣的經濟付出很多心力，但卻還是會有瑕疵存在。例如，萊豬的決策是攸關台灣在國際生存的重要政策，但其決策並沒有準備的很周到，結果就造成國民黨大肆抨擊，使得一般人民被國民黨與許多媒體繞的團團轉。

二、英美的國會運作，民進黨必須參考

其實，讀過英美議會運作之書籍的朋友們大概知道，在任何法案乃至政策的討論審議上，執政黨與反對黨的國會議員們所具有的相關知識，都比台灣的國會議員高很多，他們會透過辯論找出彼此的異同，有共識的部分就不必再特別表決，但是如果沒有共識的部分，可先協商，如果無法協商，至少要把差異點整理清楚，再由國會議員進行表決，以便對選民負責。有真正的討論，並讓國民周知，才能夠使「少數服從多數，多數尊重少數」的法則被貫徹。

各位或許知道，近代議會制民主主義的理念是：國家成員的最大多部分，依普通選舉制被組成選舉人團，而在選舉人團之中所存在的各種利害與主張透過代議士被集約到議會之中。此時以表現自由為首的各種自由被加以保障，政治宣傳之自由與選擇之自由在選舉時與平時被加以保障，而這樣的保障是重要而不可或缺的條件。選民將意思傳達於議會，議會則進行自由公開的討論。在這樣的過程中，會產生暫時而相對的正確結論（統合功能），這種公開的過程本身會發揮對選民提出問題的角色而提供資料做為下次選舉時選擇的資料（啟蒙教育的功能）。這種循環如果順暢發揮作用時，那麼「即使是最壞的議院，也勝過最好的密室政治」。

三、知識不足、遠見不夠

當然，這次的四個公投由於有中共的介入，所以我們不能完全用英美的國會運作來做比喻。其實，作者在最早起草公民投票法時，就以美國的作法為範本，讓選舉與公投同時舉行，但作者這次公投仍對國民黨的公投綁大選提案投下「不同意」，因為這個黨已經顯示出它不是台灣的政黨了，它是使用各種方法要讓台灣無法正常運作的政黨。其實讓國民黨縮小到無法影響台灣的政治時，民進黨就要好好思考台灣的憲政改革與政治改革等等的問題了，舉個例來說，在中國所產生的直轄市制度是加速台灣城鄉差距越來越大的制度，但馬英九卻只能用大中國的思惟讓台灣產生六都，而這就更造成縣市與直轄市的差距。但是，我到現在為止，就只有聽到基隆市長林右昌講出這種符合區域經濟的理論。是否要把新竹市與新竹縣合併，透過特別法的制定是很簡單就可以達成的，但是卻看不到台灣真正的地方制度要怎麼建立的構思。

四、民進黨要當個負責任的政黨

民進黨還有許多政治上的課題要做，當台灣漸漸走上正常化時，好好思考國會制度之改革乃至其他的各種制度（尤其是司法制度）與政策之制訂，是不可或缺的。



作者指出，當台灣漸漸走上正常化時，好好思考國會制度之改革乃至其他的各種制度（尤其是司法制度）與政策之制訂，是不可或缺的。示意圖／立法院質詢，擷自公視新聞影片