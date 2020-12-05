新冠肺炎（COVID-19）疫情導致空運減班、物流受阻、外食人口銳減、入境遊客急劇減少、船員因封城受困無法出海等使得全球漁業活動大幅縮減，連帶影響到了漁業的供需、物流、魚價、商業活動及規劃，尤其市場對高端商業冷凍食品和海鮮的需求顯著下降（在日本可以用較低的價格買到高端的水產品，如鮪魚、扇貝和蟹）。

據最新預測2020全球水產品總產量將下降1.7%，其中捕撈漁業將減少5%，水產養殖產量則增加3.3%但不及過往成長幅度；至於全球水產貿易則因中美貿易戰爭、極端氣候、地緣政治緊張、美元波動及疫情等影響，2019年全球漁產品貿易數量為6600萬公噸，總額為1613億美元，較去年減少1.4％，預估2020年全球貿易數量暨金額更低，分別為6340萬公噸及1522億美元；預估2020全球每人每年平均水產品消費量也會下降1％（為20.4公斤），原因在於野生魚類消費減少3.8％。此次疫情不僅造成水產品消費需求降低也導致魚價下跌，例如日本2020上半年重要漁獲累計卸魚量與平均價格，均較去年同期下滑4％，已經影響到後續養殖及捕撈業者的經營意願。

水產品供應主要來自來養殖漁業及捕撈漁業。前者因疫情影響，收成被推遲（亞洲地區對蝦養殖收成因疫情延緩了三個月），放養量也大幅降低，使得養殖漁業成長速度放緩；後者則因許多捕魚船隊處於閒置狀態無法出海，經營困難，也有船員因疫情無法入港換班，長期於海上執勤引發疲憊與壓力致誤謬操作之可能性提高；還有包括加工廠在內的下游活動，也都受到原材料短缺以及其他營運困難的影響，對整體漁業發展產生負面影響（例如2020上半年日本水產品累計出口量及出口值與去年同期相較分別減少6.3％及27.5％）；水產品銷售管道也從餐飲業過渡至零售業，新冠疫情加速了挪威鮭魚產業的創新，實現了整個價值鏈的更新換代。當前全球水產貿易、消費行為、消費偏好及魚價都已有所轉變，想維持產業的持續發展，業者不能墨守成規，須求新求變。



新冠疫情加速了挪威鮭魚產業的創新，實現了整個價值鏈的更新換代。圖為挪威大規模鮭魚養殖成效極佳。圖／擷自Norway seafood影片

過去網路超商販售的水產品多以進口產品、冷凍產品及水產加工食品為主，在歐美地區想購買當地的生鮮魚類，還要去專門賣魚的零售店。如今面對消費型態轉變，水產相關產業需要持續的創新和適應（包括開發新產品、新配送管道、先進的冷凍技術暨運送設施、新的行銷活動、推出即煮ready-to-cook、罐頭、醃製等產品）；特別是面對線上網購潮流興起，生鮮魚介貝類該如何因應以網路為中心的消費型態，年青人不喜歡吃魚，年輕家庭已不太自己製作魚料理，還有生鮮水產品如何確保食用衛生安全等等，都是未來水產行銷需要克服的新難題。

台灣因國外實施封城，嚴格境外管控，航空運輸航班銳減導致漁產品出口受到影響，加以內需市場促銷只具短期效果，尤其兩岸關係惡化，確實影響到台灣若干漁產品（如石斑魚、甲魚蛋等）的出口及價格，只能依賴政府的補貼救助或轉賣其他外銷市場，再度凸顯台灣漁業產業結構的脆弱以及依賴單一市場的高度風險。若無法儘速調整產銷結構，有效開拓新興外銷市場及漁場（別只會畫大餅），未來台灣漁產品產銷失衡的情況可能更為普遍。

新冠肺炎疫情持續發燒，全球生活型態、政經情勢、消費者偏好（重視安全、衛生和便利性）消費行為（從集貿市場購買水產品轉至去超市、水產品專賣店，或者直接通過網上訂購）及漁業供應鏈（長鏈變短鏈）都已經發生重大的轉變，而台灣身為重要養殖及捕魚國家，面對變局卻反應遲緩（補貼給錢除外），沒有創新求變的動能以及居安思危的警覺性，台灣漁業如何支撐下去？