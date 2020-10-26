現在大學生最感興趣的是什麼課程呢？ 清華大學有一門通識課「腦與心智」 ，這學期有上千位學生搶修，雖然教室只能容納300人，但教授焦傳金利用遠距教學讓400多位學生都能上到這門課，從中帶學生揭密人腦和心理，成了清大最夯的通識課！

清大學生說：「因為學分不夠。」「可以拿到不錯的分數。」為了分數、為了畢業，大學生說得坦率，這是他們修課的目的之一，但仔細瞧瞧上百位學生沒人在打瞌睡，可見這不是為了打混而選修的營養學分。

學生都這麼說了，怎麼不是營養學分？從背後看，明明有人打瞌睡或低頭玩手機，怎麼會說沒有？否則為何沒有正面照片?

據報導說，這門課挑戰學生的記憶力，從睡眠夢境到老化和疾病，到揭密人腦剖析。這種課其實是滿乏味與無聊的，如果自己去買一本佛洛伊德寫的《夢的解析》來看，或許更有收穫吧？

通識課不是營養學分

如果想促進學生的自學能力，應該開一門有關「心智圖」的寫畫課，讓學生發揮想像力與表達能力，因為「心智圖」是當代教育法的至高成就，對於任何學科的學習都很有幫助，遺憾的是，各級學校很少聽聞，都不知在教甚麼東西。

試問，教學生了解記憶力與腦部的關係又為何？對他們學習有幫助嗎？當然要多學習才能促進腦的活化，而「心智圖」的學習，可以讓腦部活化，何必講腦部組織？難道生科系學生未來要去當腦科醫生嗎？

依筆者經驗，這種硬綁綁的課程未免太乏味，不如開一些有關轉型正義的課程，諸如 : 1.孫文是否有資格當台灣人的國父？2.老蔣銅像與紀念堂是否該走歷史？3.為何世上只有我們將某黨黨歌當國歌唱？4.國旗中為何有某黨黨旗？5.中國又臭又長的歷史與文言文是否該讀那麼多？6.台灣怎麼才能進入聯合國？7.台灣人是中國人嗎？8. 228事件，白色恐怖與美麗島事件是怎麼回事？與台灣民主有何關係？

以上這些大是大非，可以促進學生思辨的課程不開，都開一些沒有營養卻好拿分的課程，對學生有何幫助？如果能讓師生上課討論以上問題，將有助於國家認同，讓台灣人效法瑞士或以色列人，能認同台灣是自己國家，以作一位堂堂正正的台灣人為榮，否則像國民黨那些背骨的將校，將層出不窮。

前幾年，台大社會心理學課程老師李明璁曾發問卷問學生，有哪些歌曲最難聽，該從地球上消失，結果有95%以上同學反應是我們的國歌與〈哥哥爸爸真偉大〉，可能這兩首歌充滿仇恨思維，所以不討喜。

其實目前很多校歌也是充斥黨國意識形態教條，如重建大中華，力行三民主義，作個堂堂正正的中國人等，各校為何不鼓勵師生討論，然後透過校內公投，重新製作新校歌？為何總是開一堆沒有什麼價值的通識課程？

總之，通識課程應該參考學生的興趣或國內外大家最關心的議題來開，不是只參考教授的興趣，學生才會認真學習，不會當作養學分。