正當美國和北約組織密切注視俄羅斯在烏克蘭邊境調集重兵之際，美國國會議員和觀察人士說，北京也在密切注意情勢的發展，因為華盛頓的反應可能影響中國對武統台灣的估算。

在華盛頓表示俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭後，包括美國國會議員、前官員和學者專家在內，許多人都將烏克蘭日益危及的情勢與台灣面對中國步步緊逼的壓力做出聯結，呼籲拜登政府注意北京可能利用烏克蘭危機對台灣採取行動的風險。

美議員籲加大支持台灣

阿肯色州共和黨聯邦參議員科頓（Tom Cotton, R-AR）在《福克斯新聞網》的專訪中說，俄羅斯和烏克蘭的緊張應該給美國帶來一個教訓，那就是美國必須向台灣提供與給烏克蘭一樣或更多的支援，以避免台灣發生類似危機。

「對美國而言，中國是比俄羅斯更大的威脅。台灣比烏克蘭對美國更加重要。我們今天就應該提供台灣像我們急著運到烏克蘭一樣多或更多的武器。我們應該提供台灣比我們提供給烏克蘭一樣多或更多的外交、財務或政治支持，完全正因為如此我們才能避免台灣發生像我們見到在烏克蘭邊境發生的這種危機。」

德州聯邦參議員科寧（John Cornyn, R-TX）在國會關於烏克蘭情勢的記者會上表達同樣的擔憂。他說，「習近平主席正在注視烏克蘭發生的事情，並估算美國可能對中國侵犯台灣做出何種反應」，因此美國的目標必須是阻止普丁，而不是在他已經發動戰爭後去懲罰他。

前川普國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'brien）在《福克斯新聞網》的電視專訪中說，北京正在密切注意拜登如何處理烏克蘭危機，如果他認為值得冒險就可能對台灣採取行動。

台灣是太平洋塞子

歐布萊恩說，美國在歐洲的主要國家安全利益是確保北約的防衛，避免俄羅斯對北約和美國盟友的施壓，這是美國最重要的優先目標，「其次，中國正在密切注視這個情況。習近平在觀望普丁的每一個動作，而且正在考慮是否在奧運後侵犯台灣的決定。」

歐布萊恩說，美國在台灣有重要國家安全及外交利益。如果台灣被中國共產黨控制，中國人民解放軍可以在很短的時間就到達美國的西邊入口。

他說，台灣是「太平洋的塞子（cork）」，如果台灣淪陷，解放軍海軍就可以在太平洋暢行無阻，威脅到美國領土夏威夷、加州，以至於阿拉斯加的阿留申群島等，中國侵略台灣也將同時阻斷美國的地區盟友日本、澳大利亞及菲律賓等。

關注台海局勢的學者說，雖然烏克蘭及台灣都面對強國窺伺，但兩者的情況極為不同。

台灣與烏克蘭不同

美國外交政策研究所亞洲項目研究員善學（Thomas Shattuck）在接受美國之音採訪時說，他不認為台灣的例子與烏克蘭相似或有任何關聯。「它們是完全不同的情況。是的。普丁威脅要入侵烏克蘭。是的，習近平經常對台灣虛張聲勢。不過將它們兩者聯繫在一起是無視於它們的獨特性。」、

善學也不認為會有某種同時入侵烏克蘭和台灣的宏偉計劃來對抗西方國家。他說，華盛頓對烏克蘭和台灣的歷史及承諾非常不同，「明顯的是，習近平會注意華盛頓對普丁對烏克蘭做什麼的反應，或許他可能見到那對台灣有什麼關係。不過圍繞著這兩者的政策討論是如此的不同，所有涉及的各方都不應該太看重兩者間的關聯。」

他說，如果俄羅斯真的侵略烏克蘭而美國卻沒有採取任何支持烏克蘭的舉措，那麼「中國政府的宣傳機器當然會採取所有它能做的來利用那個情況對台灣施壓，試圖證明華盛頓不會防衛台灣免於中國的侵犯，而且抵抗也是徒勞的。」

至於外界是否能從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應來預測美國對台海衝突可能採取的行動，善學表示，圍繞台灣和圍繞烏克蘭的安全對話是非常不同的。

有《台灣關係法》沒有烏克蘭關係法

「美國對台灣的承諾是根植於《台灣關係法》。雖然華盛頓對於是否出兵防衛台灣有一個『戰略模糊』的政策，但是那個'模糊'已經變得越來越清楚，美國幾乎一定會捲入，日本也是一樣。」

善學說，台灣的戰略重要性遠遠大於烏克蘭。台灣基本上把中華人民共和國約束在第一島鏈內，中華人民共和國控制住台灣將對美國的地區同盟和整個印太地區的至高權產生重大影響。

他說，不幸的是對烏克蘭而言，美國並沒有「烏克蘭關係法」，它也不是北大西洋公約組織的成員，所以華盛頓的安全承諾也比不上華盛頓與台灣之間的那些承諾那麼堅固和有可預測性。

儘管拜登已經表態反對俄羅斯侵略烏克蘭，也已經提供烏克蘭一些武器援助，但拜登政府是否會像它可能協防颱灣一樣派遣美軍協助防衛烏克蘭？善學說，事實上俄羅斯已經侵略烏克蘭，但美國派兵協防烏克蘭的情況並沒有發生；美國也沒有派兵將俄羅斯趕出克里米亞，而俄羅斯如今還在烏克蘭東邊大軍壓境。

「這是一個非常複雜的局面，不過美國對台政策已歷經數十年的改良。它已經在華盛頓有一段很長的辯論歷史。美國的烏克蘭政策並沒有這種歷史。」

台灣關注美國對烏克蘭反應

人在台北的英國諾丁漢大學台灣研究項目資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）說，從台灣的角度來說，烏克蘭危機最值得注意的一是美國是否做出反應以及如何反應；二是北京從那個反應做出何種結論。

「如果美國的反應不夠強硬或比較寬容，這裡自然會擔心中國可能得到錯誤結論，並想像它可以輕易對台灣使用武力而不必承擔後果。反之，另一個可能的情況是美國變得在軍事和政治上深度捲入烏克蘭衝突，達到一個成為可能分散注意力的程度，就可能給中國製造機會，」寇謐將說。

蕭美琴：《台灣關係法》是重要基礎

台灣駐美代表蕭美琴在《日經新聞》刊登的專訪中，對於美國是否可能在中國進犯台灣時協防颱灣的問題表示，台灣與美國安全夥伴關係的基礎是《台灣關係法》，「這個法律是一個非常獨特的美國立法，沒有其他國家有這樣的國內法——它支持我們兩國間的合作與夥伴關係。這是一個非常強勁的基礎，我們持續在此基礎上建立關係，確保最糟的情況不會發生。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年底在拜登總統與普丁舉行視頻峰會後的記者會上被問到一個「噩夢情況」的問題，那就是如果普丁入侵烏克蘭，同時中國國家主席習近平也使用武力統一台灣，美國是否有準備應對這個局面？

蘇利文答覆說，美國將從威懾與外交兩方面採取一切可能的措施，「確保你所提到的有關台灣的狀況永遠不會發生」，並試圖阻止對烏克蘭的侵略，這也是拜登傳遞給普丁的信息。

他說，過去8個月美國在印太地區做出的所有努力，「全部都是針對避免中國做出任何侵略行動的選擇。」