地球上的地緣政治與國家總是循著「合久必分，分久必合」的軌跡在運行。

地表上目前有超過一百多個國家、政府、託管地等，其祖先均來自非洲原始人類，但因為理念、地緣、氣候、文化、生活、語言的不同及多次大小戰爭的洗禮，而慢慢的逐漸演化到目前的二大陣營：「自由民主人權」 vs 「專制獨裁」。

同祖先的「台灣國」vs 「中共國」分屬不同的二大陣營；

同祖先的英國vs 美國 卻均屬於同一的民主陣線；

同祖先的北韓朝鮮vs南韓分屬不同的二大陣營。



我們台灣屬於民主峰會（Summits for Democracy) 陣營的一員，已經是不歸路了！



阿扁擔任台北市長、總統的用人原則是「疑人不用，用人不疑。」

所以阿扁當上總統後，就提名KMT黨的侯友宜擔任警政署長，馬英九上任後，馬上拔掉侯友宜警政署長的官位，將侯友宜改派到警政大學校長的冷門職位，以報「藍皮綠骨」一箭之仇。



如今在2021.12.14，侯友宜市長發表針對2021.12.18四大公投的「千字文」，他先看國家、人民的需要，其次才想到黨及派！

多偉大的一篇「國民黨的祭文」！

他極力推開與朱立倫主席的安全距離！侯友宜這一招太高明了！

用白話文講就是：「我侯友宜可不是你朱立倫的小漢也！」；

「我可以不選2022的第二任新北市長，我就直接搶攻2024的台灣總統大選！何懼之有呢？我侯友宜本人就大於國民黨了！」。

經過幾次的政黨輪替，台灣的民主政治已經慢慢成熟轉型了，檯面上的政治人物也嗅聞到人民政治水準已經提高了，不能再用過去譁眾取寵的老套來騙取選票，政府首長一定要提出中肯而有高度的政治論述，才能獲得人民的信賴，而選民也逐漸有自己的判斷力，再也不會盲從政客胡亂開出的空頭支票。

台灣的民主政治愈成熟，台灣的主權就愈穩固，台灣全體人民加油。



經過幾次的政黨輪替，台灣的民主政治已經慢慢成熟轉型了，政府首長一定要提出中肯而有高度的政治論述，才能獲得人民的信賴。示意圖／擷自公視新聞影片、侯友宜臉書，民報合成