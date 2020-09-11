門諾基金會自6月起參與長濱鄉農會開辦的「綠色照顧站」課程活動，照顧站設計透過與農業和植物有關的「綠藝術」課程，讓長輩們心靈放鬆、提升專注力並延緩老化。9月10日安排了「葉脈拓印」課程，門諾基金會帶領長濱工作站與加走灣日托站的全體長輩們參加，在課程後也一起共餐，所有參與者共同度過豐富有趣的一天。

門諾基金會表示，長濱鄉農會所舉辦的「綠藝術」課程目前每周有兩堂課，課後安排學員共餐，今年度課程將辦理到9月底，讓長輩們透過園藝治療，既可以親近植物，又可以吃得健康，而長濱鄉是目前全台東唯一的示範站點。

長濱工作站站長吳亭樺表示，當初收到長濱鄉農會的合作邀請時便馬上響應參與，因為看到綠色照顧課程是具有主題性跟連貫性的系列課程，而且站上許多長輩有務農經驗，課程內容可以呼應長輩們的生命經驗；再加上對象是深耕在地的長濱農會，門諾基金會也很期待可以連結公部門資源來推動長照，因此努力克服所有的困境。



「綠色照顧站」課程講師有園藝治療的證照，仔細教學。圖／門諾基金會

目前長濱農會「綠色照顧站」的參與人數約為20位，其中有近16位是長濱工作站加走灣日托站的長輩。許多長輩都表示，希望持續學習新事物而加入加走灣日托站。此綠色照顧課程都以專業師資並設計園藝相關課程，跟日托站的課程有互補的作用，非常吸引長輩的投入參與。

長濱工作站站長吳亭樺也提到，因為長濱鄉地形狹長，許多長輩們行動較為不便，無法自行前來農會，還有路程安全的考量，使長輩參與意願大打折扣，但後來得到門諾基金會邱燕銀執行長及會內同工的大力支持，由門諾基金會提供免費交通接駁服務給參與「綠色照顧站」的長輩，順利解決交通的問題。

長濱鄉農會專員楊惠萍表示，長濱「綠色照顧站」預計辦理到9月底，可圓滿完成今年度累積的29場課程。之後門諾基金會長濱工作站會在站上持續辦理日托站課程，持續提供服務偏鄉長者，期望將長照資源帶到長濱鄉各個角落，讓長輩們可以安心的在地老化。



長濱工作站吳亭樺陪同長輩參與課程，默默守護。圖／門諾基金會