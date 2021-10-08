在美英日澳印五個大國之中，中共最看不起澳洲，所以才使出賤招軟土深掘，之前無預警禁止澳洲煤炭進口中國，導致現在中國沒有便宜的高品質煤炭發電，中共害人更害自己，實在得不償失，就跟無預警禁止台灣鳳梨、蓮霧進口中國一樣，中共一向欺善怕惡，盡玩一些不入流的把戲；澳洲應該主動和台灣建交以回敬中國，畢竟台灣才是真心的朋友。

美英澳共組新戰略聯盟「AUKUS」，三方將在軍事與外交上更緊密合作，未來歴史將會寫下：ASUKU敲響中共喪鐘。美英本是世界上最堅實聯盟，英澳是大英國協國家，美英澳再結盟，是核心中的核心，未來全世界最堅實的外交軍事聯盟就是美英澳，第二層加上日本、印度、加拿大、紐西蘭和北約組織。

日前拜登表示和習近平談過，雙方會遵守有關台灣的協議，但是協議只約束遵守協議的一方，中共何曾遵守過任何協議？如果中共遵守協議，1949年國民黨就不會被趕到台灣來了！遠的不說，中英聯合聲明說什麼保證50年不變，但是鄧規習不隨，鄧小平屍骨未寒，習近平說撕毀就撕毀，此舉形同重重打了英國一巴掌，好像中共對英國說：不然你們英國是能怎麼様？是能怎樣你說啊！

美國切勿寄希望於中共，現在中共玩兩手策略，美國不要再上當了，以美國為首的西方世界要深刻體認中共早已取代俄羅斯成為世界安全的最大威脅。

美國在印太地區，有日本﹑印度和澳洲三大強國為盟邦，美英澳新結盟，澳洲自產核潛艇，美國在澳洲駐軍，這都是對中共霸權的反制。

歴史上台灣是風中之葉，過去四百年來，決定台灣命運的戰爭只有鄭成功趕走荷蘭人發生在台南；康熙用施琅在澎湖海戰打敗鄭氏王朝，清日甲午戰爭發生在黃海，二戰末期美國選擇登陸沖繩而跳過台灣；都沒有在台灣本島發生戰爭。

列強在外面打戰，為什麼要爭奪台灣？因為台灣的地緣政治重要，日本早就看到了，當年無知的大清帝國朝廷重臣還說台灣鳥不語花不香呢！

中共不懂什麼是禮義廉恥，中共只認識拳頭大小，和中共講道理是沒用的！澳洲要雪中送炭台灣，主動和台灣建立全面外交關係，甚至簽訂澳台安保條約，澳洲才不會讓中共瞧不起！



拜登總統和英國首相強生在聯合國大會期間會面。圖／擷自PBS News hour影片