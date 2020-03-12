當武漢肺炎肆虐中國及全球各國之時，「口罩」成為一部分國家人民的「生活必需品」，尤以中國丶台灣丶韓國丶新加坡丶義大利丶日本⋯⋯為甚，一時之間，「口罩之亂」成為新聞普遍報導焦點之一，但也造成一些「馮京當馬涼」的口罩笑譚，例如台中市以900票些微之差，打敗洪慈庸以「復仇」重返立法院的資深立委楊瓊瓔，就在堂堂國會殿堂上，夸夸其談要政府對空汙嚴重的中部地區，每人每週發給7片口罩以抵抗中火之汙染，結果招來蘇貞昌的打臉：「妳任盧秀燕副市長不是發5次新聞稿，説台中市空氣變好了嗎？」，反將一軍，楊瓊瓔瞠目以對，內傷甚重。

對於蘇貞昌這招神來的回馬槍，楊瓊瓔固是啞吧吃黃連，但她常識不足，外行充內行，為修理而修理，實是咎由自取。因為防武漢肺炎而國民皆備的外科口罩，和防空汙霾霧（如PM2.5)的口罩，其實是大大的不相同。楊瓊瓔以中部地區空汙嚴重為由，要中央政府補助民眾每人每日一片「外科用口罩」，根本是牛頭不對馬嘴，雖然一樣是口罩，功能卻大不相同。

口罩戴反功效打折

根據專業人士分析，現行標準外科用口罩要有三層不同材質的不織布所構成，外層防水進入（飛沫），中層過濾細菌病毒，內層吸附戴口罩者呼出的濕氣，各司其職，構成在與臉部貼切密合條件下，理論上可以達到99％的防護效果，因為一般細菌病毒的粒子較粗，過不了中層不織布的濾網，也就進不了戴者的口鼻呼吸道，自然無法侵害健康。說清楚一點，內外層不織布，扮演輔助功能，中層不織布才是防制細菌丶病毒的守門員，但內外層不織布亦功不可沒，所以，口罩不能戴反了，假設內層朝外，則變成吸附濕氣飛沫，外層朝內，反阻礙呼氣所吐出之濕氣，豈不功能相反，反受其害？（一般外科用口罩，內外多有兩種顏色，以利區別，通常有顏色者為外層，白色為內層。但也有內外皆白的，那要靠口罩拉繩在內來分辨了，此未免偷工減料缺憾，容易戴錯）。

至於防空汙霾霧的口罩，那就大有學問了。先插句話，醫療用外科口罩，用來防空汙霾霧（例如PM2.0），簡直「殺牛用雞刀」，殺不動也。以理論而言，醫療外科用口罩，還是可以防空汙霾霧，可惜中層不織布過濾網孔徑太大，阻斷細菌丶病毒可以，但要攔阻PM2.5就力不從心了，因為PM2.5粒徑太小，外科口罩充其量只能攔截25％PM2.5而已，這還是以口罩完全密合臉部比例的先決條件，若以不太正確戴法，口罩側面丶上面和臉部有太大間隙，如此，醫療外科口罩，用來防PM2.分的效果，恐怕只剩下10％了，那簡直是戴「安心」的，有戴只比沒有戴好。更遑論防空汙效果更差的棉布或布口罩，對於防PM2.5的效果，其實是「掛零」的，只能禦寒和擋砂土等粗粒，對於極細的PM2.5，是完全沒有防護作用，反而會讓自己誤會，有積極在防護空汙的侵害，其實是完全沒有的，貽害健康而不自知。

既然談到霾害，不妨再進一步介紹其詳，可分為油霧，如汽機車廢氣和石化工業丶火力發電廠排放廢氣等均是；其次是塩霧，每年秋冬季由中國飃來的霾霧多屬之，兩者對人體肺部危害程度如一，故可不必細分，統合為霾霧汙染即可。

在台灣，「防空汙」的運動，是近十年由彰化反台化燃煤發電為具體事例，以科學角度倡導政府民眾注意PM10的肆虐，進而抓住防PM2.5為反空汙主軸的，乃是彰化基督教醫院葉光芃醫師丶留美科學家楊澤民博士丶及秀傳醫院副院長蔡志宏醫師，所組成的反空汙聯盟，率先倡導並以行動力行的，由於彰化縣政府的配合，小兵立大功，關掉了半世紀在彰化市中心燒煤「汽電共生」的台化廠，也對世界第二大規模十部火力發電機的中火，發揮了莫大的監督牽制作用。如今，全台灣，不論政府或民眾，對PM2.5都已有基本的認識，也認知防護侵害的重要性，但在實際作為上，卻顯得緩不濟急。

以霾霧來源而區分，可分為移動式汙染源和固定汙染源，前者如燃油大卡車丶大客車丶一般汽機車，占大部分；後者則是發電廠火力工廠廢氣丶餐廳丶廚房油煙，是為油性霾霧，合占霾霧約六成，是為台灣境內之汙染源。另有境外如中國居多的秋冬季東北季風所帶來的霾害，也高居三丶四成之多。

醫療口罩不能防空汙

因應之道，除政府政策性及民眾配合減少汙染源以外，在漫長的改善期（需要幾十年）中，民眾的「自我防衛」 觀念及措施，實不可少，例如重要的口罩而言，長期以來，民眾即以醫療外科用口罩，來當騎機車的防空汙工具，殊不知效果微乎其微，幾乎白戴了！當然，目前武漢肺炎疫情嚴峻，人人戴醫療用口罩，是誤打誤撞的正確結果，但當有一天，武漢肺炎有幸消失了，結果我們數百萬騎士和行人，還是以為醫療用口罩可以有效抗空汙，由於習慣和便宜，且國家隊已有日產千萬片的能量，那麼人人戴醫療用口罩，習慣成自然，這下子恐就錯將馮京當馬涼了。

須知，如前文已說，醫療用口罩，用來抗空汙的效能，是遠遠不足的，前年經濟部已新增訂「防霾口罩」國家標準（CNS15980），分二法四級，即分次微米防護效果及防PM2.5等二法，前者太先端，暫且不論，以防PM2.5而言，再分為A丶B丶C丶D四級，A級（適用PM2.5濃度350微克/立方公尺）防護效果最高，不論對油性或鹽性霾霧，防䕶率均大於等於99％（N95口罩即屬之）；B級（適用PM2.5濃度230微克/立方公尺）防護率均大於等於95％；C級（適用PM2.5濃度140微克/ 立方公尺）對油霧防護率大於等於75％，對鹽霧大於等於90％；D級（適用PM2.5濃度70微克/ 立方公尺）效率同C級。

光看PM四級分類，令人眼花撩亂，其實，考量實用性及價格接受度，A及B級口罩少有廠商製造，倒是C級及D級比較普遍（目前因防疫而停止製造，缺貨中），價格在百元之內至數十元之譜，可以多次使用，呼吸暢順度較能接受。雖然C和D級，對於防油霧PM2.5的防護率只有大於等於75％，對鹽霧卻有大於等於90％的佳績，而且比A丶B級固有不足，但比起醫療外科用口罩，卻有多達六丶七倍的效率，當武漢肺災過去後，C及D級的防霾口罩必須取代醫療手術用口罩，成為機車騎士及行人戴用主流才對。

至於政府為防範武漢肺炎，大手筆設立了數十台口罩生產機，日産一千萬片上，對防疫功不可沒，但當疫災過去，產能勢必大量過剩，除非有外銷需求，否則政府應輔導廠商善用這些高產能機台，轉換做物美價廉的「防霾口罩」，平價供應給千萬人機車騎士及作業工人，以及一般民眾，至少還有20年的利用空間，做為政府協助民眾抗空汙的利器，果如此，一舉數得，誰能不鼓掌滿堂彩？

還有，一些「趁火打劫」的不肖貿易商，利用防疫之兵荒馬亂，自日本等進口口罩，號稱防疫丶防霾霧99％，這是違法詐欺的行為，消費者應睜大眼睛，有所了解，莫讓奸商賺暴利又達不到抗空汙效果。