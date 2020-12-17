要真正修憲是很困難的，其中，最難的部分是修憲條款要經由全體有選舉權之公民的過半數同意才能通過。示意圖／擷自總統府flickr、維基百科，民報合成

一、台灣政治發展應有的方向

台灣必須向前走，也必須持續的進步，才有足夠的力量保護自己。從最近的國際局勢來看，這對台灣是相對有利的，而如果從國內的政治發展來看，國民黨已經很明顯地是中國共產黨的棋子，而自從台灣對中國開放以後，共產黨在台灣的布點，已經是很明顯地與國民黨合在一起想辦法要擾亂台灣的社會，尤其國共兩黨與其附屬的媒體等最近更透過美豬與中天撤照，不斷以這些會危害健康與言論自由保障的口號來攻擊民進黨。當然，國民黨仍然有其支持者，但其支持者是在縮小之中，如果國民黨在以後的選舉中，完全沒有人民的支持時，那麼這個政黨就會走上消滅，而真正成為所謂的外來政黨，此時，台灣的社會才能成為正常的社會，國家也才能成為正常國家。問題就在於我們要如何去達到這個境地。

無可諱言的，國民黨與共產黨的合作對於民進黨可能有一定的殺傷力，但是要以他們目前的宣傳手法來看，國民黨要從民進黨手中奪回政權，可能性並不大，問題就在於民進黨怎麼樣做，才能使台灣快速正常化。

二、民進黨有許多地方被認為是口是心非

其實，長期做為一個主張建立台灣主體性的人物，作者不斷關注台灣的政治發展，也看到民進黨的許多缺點，因此在此想提出一些觀點給民進黨當局參考。

蔡總統在第二任的施政與第一任相比，確實進步不少，譬如較能唯才是用，較懂得政治的原理而依此來安排派系的權力分配，她自己專注於國防與外交事務的經營，並且較能爭取外省第二代對台灣的認同。但是在我的觀察裡，其實民進黨有時候，是不怎麼用心的政黨，甚至可以說是一個知識水平提升很慢的政黨。舉例來說，民進黨長期以來的主張就是廢考試、監察二院，但依現行的憲法體制，總統又必須提名考試委員與監察委員，所以就被人們罵說是違背自己的主張，而仍想繼續利用兩院來做酬庸，甚或利用監察院來打擊異己。最近，台聯黨把柯文哲接受兩位監委的調查錄影放到網路上流傳，民進黨就中了槍，被說是利用監察院打擊政敵。

三、面對修憲困難的局面，民進黨要多用點心

（一）修憲的難度

當然，蔡總統曾宣布過要在任內進行憲法修正，而民進黨在立法院也的確透過修法縮小考試委員的名額。但是如果依照憲法增修條款的規定來看，要真正修憲是很困難的，其中，最難的部分是修憲條款要經由全體有選舉權之公民的過半數同意才能通過。假如說，有權投票者1600萬人，那麼要800萬票同意才能通過，即使出來投票的人有75%的1200萬，投出780萬同意票，已是投票總人數的65%表示同意，但還是不能通過修憲案。

（二）可讓考試院慢慢縮小的嘗試

面對這種困難的情況，該怎麼辦呢？其實，一個負責任的政黨就是應該不斷想辦法去解決。假如我是總統，在台灣幾乎於短時內間無法完成修憲的情況下，我會怎麼做呢？

其實，依據行政法的規定，沒有互相隸屬的機關是可以將自己的業務委託無隸屬機關來做的。如此一來，考試院可以先做的是，利用所謂委託的方式，把自己的許多業務委託行政機關來做，讓考試院的業務慢慢萎縮。例如把一些考試委由行政機關來做，或與行政機關共同來做即是，又考試院可以利用考試委員人數較少的情況，進行相關的改革。我在當考試委員時，曾建議考試應把產官學的人才都叫進來出題，而不要只找學界的人，如此將可改變學界的教學方法與制度，使之更能符合社會的發展。又銓敘（人事管理）的業務，可以由銓敘部與行政院人事總處合署辦公，摸索未來的人事管理新制度。

（三）讓監察院成為護民官的嘗試

又監察院的角色長期以來，一直被批判為執政黨的東廠。其實監察會產生出來的原因是：由於行政國家的誕生，造成行政成為國家體制的龐大怪獸，這相對就使立法、司法在三權當中，成為與行政無法相比的侏儒。為了保障人權不受行政的侵害，只靠傳統的行政救濟，例如向行政機關提出訴願以及向行政法院提出訴訟，都是緩不濟急的。因此，在歐洲，許多國家就產生護民官（Ombudsman ）制度，由立法機關選任護民官，讓國民與地方居民可以透過護民官針對錯誤行政（maladministration）敏銳加以反應。在這種情況下，如果要讓監察院在被廢掉之前，可以回復其真正的護民官的角色的話，作者的建議是：就地方行政，可以由民進黨執政的地方立法機關以地方自治條例通過「護民官自治條例」來設置地方監察官，先行針對地方的錯誤行政進行監察。如果怕被說這會違憲，那麼監察院可以用委託的方式委託地方為之。至於對於中央行政的部分，作者建議監察院可以建立與立法院的協商管道，由監察委員向立法院做非正式的業務報告，這樣的作法是真正漸進式的自廢武功。如果大家都能相信這樣的監察院不是任何執政黨的東廠，而是保護人權的護民官時，那麼修憲乃至制憲就相對容易。

四、結論

其實民進黨此次的執政是真正完全的執政，行政、立法、考試、監察都掌握在民進黨手上，民進黨可以出手改革的空間非常大，特別是國民黨走上共產黨的附屬黨時，改革就相對容易，並容易獲得人民支持。要獲得人民掌聲，民進黨應該多用點心。



作者建議監察院可以建立與立法院的協商管道，由監察委員向立法院做非正式的業務報告，這樣的作法是真正漸進式的自廢武功。圖／擷自維基百科，公有領域