尼加拉瓜在兩岸之間斷交又建交，這就是實施「一個中國、漢賊不兩立」外交政策的禍害。示意圖／擷自總統府flickr

「國家承認」和「政府承認」最大的不同就是，前者是不可以撤銷，而後者則反之。目前和中華民國建交的邦交國之間，是屬於可以撤銷的「政府承認」。自1971年以來，由於擔心「政府承認」隨時可能被撤銷，無法維持「中華民國(台灣)是國家」之說法，同時影響中華民國的台灣當局良好的國際關係之形象，因此在台灣的中華民國，每年必須編列超過500億的龐大外交預算，以維繫和各邦交國的關係，也就是所謂的「金錢買外交」，以維持虛幻的國家形象。

對此「許慶雄の憲法私塾」：尼加拉瓜於1985年與中華民國政府斷交，此次為第二次被尼國斷交，中間中華民國政府又建交一次。尼加拉瓜在兩岸之間斷交又建交。這就是台灣的中華民國政府，至今還是實施｢一個中國、漢賊不兩立｣外交政策的結果與證明！民進黨政府外交部，追隨中國國民黨，自己要求邦交國承認我們台灣政府是代表全中國的合法政府。為何台灣人支持的民進黨政府，還是實施「一個中國漢賊不兩立」政策？

近年陸續的邦交國斷交及外交困境事件，是因為各國已回歸《國際法》「一國一合法政府」原則，正式承認北京的中華人民共和國，才是中國的合法政府。對此，台灣各界由於輕忽此乃中國堅守對國際事務的「不默認」、「持續」原則，而普遍將此解讀為是中國的蠻橫打壓，誤解是邦交國屈服中國強權，甚至是為了中國所提供之龐大金援所致等等，說得好像美、日、歐、世界上170國都是見錢眼開，都是為利益而與北京政府建交，對台灣各界以如此荒謬的說法欺騙台灣人，令人感到不恥也很無奈!

國際法「一國一合法政府」原則與國際政治「妥協性語言和行動」。法、政是一體之兩面，有「正確的」法理認知才有「正確的」政治手段，才能分辨正確的階段性任務，達成大多數台灣人所期待的獨立建國目標，簡單說就是「對症下藥」的概念。〈尼加拉瓜與我國斷交 美國呼籲各國擴大與台灣關係〉等報導，顯然是美國「妥協性語言和行動」，不可能也無法改變中華民國（台灣）不但不是主權國家，更是中國非法政府之法理事實。

自1971年中國的中華民國政府在聯合國失去中國代表權至今，從未宣布要自中國分離獨立，因此1971年之後的中華民國，已淪為一中之下的「非法政府」、「叛亂團體」（一國只有一合法政府原則）。1949年自中國南京遷移至台灣台北的中華民國政權，之所以能繼續代表中國出席安全理事會，主要是因為東西冷戰之因素；1971中國的中華人民共和國政府正式取代中華民國舊政權之後，由於北京政權無法「有效統治」台灣，致使中國的舊政權「中華民國」的台灣當局得以在台灣偏安，一面偽造「中華民國台灣是主權國家」之不實訊息，一面偽裝為「代表台灣的政府」欺騙台灣人。

如果「零邦交」，將喚起「台灣人民自決意識抬頭」，北京深遠謀慮不至於追求此結果。何況「零邦交」不可能在這兩年內實現，而這兩年卻又是台灣獨立建國的黃金時期。尼加拉瓜之所以能在兩岸之間斷交又建交兩次，主要因為北京當局利用尼國當局無意遵守國際法秩序，也等於是和中華民國的台灣當局配合來欺騙台灣人，以阻止「台灣人民自決意識的抬頭」。北京當局在此關鍵時刻再度拉走我邦交國，警告中華民國台灣當局之意味濃厚，但不會追求「零邦交」，只是轉移、分散台灣人民焦點和凝聚力，是拖延戰術手法之一。

總之，台灣人民必需認清中華民國台灣失去邦交國的事實與原因，以此轉化成為「台灣建國」力量。台派團體和支持者勿捨近求遠欲另起爐灶。2024年不可能比現在更有利。美、中對峙中台灣人民建立屬於自己國家的機會只有這兩年，美國等民主國家陣營和中國社會主義世界，兩邊皆不可能再等台灣人民暖身運動。2018年兩場大規模運動，由台灣民間社團所推動「1020全民公投反併吞」行動，同年由台派團體所推動的「東奧正名公投」運動，以及2020年817萬選票這三次已經充分展現台灣人民的決心和意志。美國官員和智庫研究員就是據此而呼籲台灣人民早日站立起來，向國際社會正確的發聲，如此才能將「台灣問題國際化」。台灣必須先成為國際法國家，才能和民主國家陣線站在一起對抗霸權中國、守護印太地區的和平。（請參閱拙文〈台灣人民務必將成果轉化成為「台灣獨立建國」力量〉、〈 台灣人民先主動站起才能催生「台灣政府」救台灣 〉）。

最後，美、日等國提供大量COVID-19疫苗救助台灣人民，就是希望台灣人民平安、能勇敢的站立起來建立自己的國家。可見如果有一天美國等民主國家決定放棄台灣人民，絶對不會也不可能是因為台灣人投票決定不吃美國豬肉。



作者指出，台灣人民必需認清中華民國台灣失去邦交國的事實與原因就是，1971年之後的中華民國，已淪為一中之下的「非法政府」、「叛亂團體」。圖／民報合成