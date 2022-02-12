本書目錄

前言：找出隱藏的邏輯

1 重要的是模式，不是人

鑽石之所以亮晶晶，並不是組成鑽石的碳原子都亮晶晶的，而是因為碳原子的特殊排列方式。個體單元並不重要，重要的是結構模式。人也一樣。

2 為什麼個人的行為無法預測？

人是「忘恩負義的兩足動物」，如果他的生活都被事先安排得好好的，他也會想立刻去破壞它，只為了證明自己的能力。

3 我們是摩登原始人

理不理性都沒什麼關係，因為除了理性之外，我們還可以靠著其他方式來做決策，而且和靠著理性所做的決策選擇一樣好，甚至更好。

4 洞悉市場的走向

根據適應性原則設計出來的市場模型，現在已成為非常有用的工具，不但可以拿來預測市場，還可以預測在不尋常的狀況下，市場會發生什麼變化。

5 企鵝法則

我們事實上有點像企鵝；缺乏資訊的時候，我們會觀察別人，盡量蒐集片段的資料。模仿是一種「社會學習」，使我們在很多情況下變得更聰明。

6 合作是上策

賽局理論推測，在這種情況下，自私自利的人永遠不會合作；然而，在各種類似的情況下，人們確實會經常合作。這是怎麼做到的呢？

7 為何人喜歡劃分敵我？

我們很多人好像以一種情緒的方式來過濾事實，以便保護並支持與自己切身相關的團體。這項本能從何而來？

8 為什麼有錢人越來越有錢？

拿一張只有0.1毫米厚的薄紙，假設你可以把這張紙對摺25次，每次對摺後厚度都加倍，最後的厚度會是多少？

9 未來是可預期的

誰說我們束手無策，非要受制於非預期的後果不可？我們現在有機會做得比以前更好。



布侃南與著作《隱藏的邏輯》。圖／擷自網路，民報合成

作者介紹

布侃南 Mark Buchanan 維吉尼亞大學物理學博士，曾任《自然》（Nature）期刊及《新科學人》（New Scientist）雜誌編輯。著有《改變世界的簡單法則》（Ubiquity）、《連結》（Nexus）。2009年因其在科學寫作方面的貢獻獲頒圖靈獎。

譯者介紹

葉偉文 國立清華大學核子工程系畢業，原子科學研究所碩士。譯作有《愛麗絲漫遊量子奇境》、《幹嘛學數學？》、《統計，改變了世界》、《看漫畫，學物理》、《費曼手札》、《觀念化學》、《靈魂有多重？》等書。