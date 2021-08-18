「戰爭是完成勝利的一連串災難」，法國20世紀初名相克里孟梭如是說。阿富汗變天，媒體播出難民蜂擁搶登飛機的畫面，災難歸災難，美國總統拜登及國務卿布林肯，都不認為美國是輸家。美國20年的「反恐戰爭」（War on terror）沒有讓全球恐怖主義活動銷聲匿跡，也沒有成功改造穆斯林世界，但美國本土確實是沒有再發生過重大的恐攻事件，恐怖份子的巢穴被清剿了，網絡被粉粹了，美國達成了她的戰略目標，這是最根本的成敗論。布林肯說，阿富汗戰爭「任務完成」。

阿富汗是台灣的「前車之鑑」嗎？台灣當然不是阿富汗，阿富汗19世紀便是俄羅斯帝國與大英帝國之間的緩衝國，戰後則為美蘇兩大勢力的緩衝國，在1980年代「一度」落入蘇聯掌控，本世紀頭20年又「一度」落入美國掌控，現在只是恢復了她傳統的緩衝國地位。美國本來就不把阿富汗納為其勢力範圍，她是一個「失敗的國家」，很難替她平定地方山頭，也很難扶持一個能治理的中央政府，若非塔利班庇護發動9/11恐攻的蓋達組織，美國是不會入侵阿富汗的。

台灣與阿富汗是不同的世界

至於台灣，戰後70多年來，便一直是在美國的勢力範圍之內，受美國的安全保障與經濟提攜，並憑本身努力與條件，發展為一個民主與開發成功的典範，台灣不是一個「失敗的國家」，不會有槍桿子革命，只有為自由而戰的保台戰爭。「台海安全」與「台灣安全」有點小差別，美國比較常提及的是前者，「捍衛台海安全」當然是特別針對外來侵略。對美國人來說，捍衛台海安全是一場更大的地緣政治鬥爭，其重要性關係美國的全球霸主地位，與阿富汗反恐戰爭，不能相提並論。

台灣與阿富汗是兩個不同世界，一個處於有秩有序繁榮進步的東亞，一個處於無法無天貧窮落後的西亞。東亞能有今日，一樣是得助於美國的安全保障與經濟提攜，從1950年代日本的戰後復興開始，到1980年代對中國的開放。尤其過去30、40年間，美國用市場、技術、資金，不間斷支持中國的現代化，其間日本、台灣、南韓都扮演了關鍵的中介角色（中國出口商100強有1/3是台商，其出口值占4成以上，美國是主要市場），中國因此才能由一窮二白，努力到今天1萬美元每人GDP的中所得水準。今天美國東亞貿易占有其全球貿易的4成左右，這是一個對美國利害關係重大的區域。

美國矛頭已轉向中國

根據美國當年襲殺賓拉登取得的大量資料，賓拉登從沒想到美國會發動戰爭攻打阿富汗，他還天真以為美國老百姓會走上街頭，要求政府與伊斯蘭世界和解。賓拉登的左傾幼稚病闖下了大禍，美國不僅佔領阿富汗及伊拉克，還以特戰部隊、無人機及各式精準飛彈，到處襲殺恐怖組織的頭子，不僅如此，美國還鼓動了「阿拉伯之春」的革命狂颱，利比亞、埃及及突尼西亞的獨裁者相繼倒台，敘利亞岌岌可危，整個回教世界惶惶不可終日。

今天美國在阿富汗的利益已不若9/11發生時重要，美國的矛頭已轉向中國，如有人還要一再低估美國捍衛台海的決心，那是犯了賓拉登一樣的左傾幼稚病，等於是鼓勵中國共產黨賭上這40年的區域合作成果。美國國防部長奧斯汀說，我們對敵人的威嚇是要讓他們「牢牢記住」（Fix in the mind）武力蠢動一定是得不償失。戰爭是一連串的災難，看不完的，但奧斯汀的警告不能不聽。



作者指出，美國國防部長奧斯汀部長說，美國對敵人的威嚇是要讓他們「牢牢記住」（Fix in the mind）武力蠢動一定是得不償失。圖／擷自PBS 新聞影片