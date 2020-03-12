振興抵用券將隨住宿發放，每房800元，可以用在夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域各200元，不分區域，全國通用。圖／取自pixabay

因應武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情對各產業造成的衝擊，經濟部與文化部推出23億元振興抵用券，行政院政務委員龔明鑫今（12）日本表示，振興抵用券將隨住宿發放，每房800元，可以用在夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域各200元，不分區域，全國通用。

經濟部在「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」中，匡列新台幣20億元，規劃「振興抵用券」消費優惠措施，實體跟電子票券並行，文化部也編列3億元加入抵用券行列。

龔明鑫今天在行政院會後記者會表示，振興抵用券將搭配國內住宿，額度為每房800元，可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠，另外三類為商圈、餐廳、藝文消費，這次不分區域，可以全國通用，但會有時間限定。

他說，抵用券的目的是刺激民眾走出戶外消費，若不綁國內旅遊住宿，可能會產生替代消費的現象；至於不綁住宿的振興消費方案，目前還在構想中，屆時也會有方案推出，因此，振興抵用券的預算金額會再加碼，超過23億元。

此外，也規劃將運動賽事納入抵用券適用範圍，但因提出時間較晚，會另外編列，不會列入23億元預算內，相關措施還在設想，會秉持雨露均霑、立竿見影原則，不要產生替代消費現象。

針對立委建議，外送平台補助應該先實施，不要等疫情和緩，龔明鑫指出，經濟部已經編列1億多元支應，與振興抵用券經費是分開的。

根據經濟部的盤點，全國餐飲業14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動等場域1700家，可使用振興抵用券。